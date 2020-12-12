Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu mu? 2021 MEB yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenleri yakından ilgilendiren yer değiştirme takvimi öğretmenle tarafından merakla bekleniyor.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmen görev yaptıkları okullarda 3.yılını doldurduklarınıda il içi yada il dışına başka bir okula yer değiştirme talebinde bulunabiliyorlar.

2021 YILI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene yayımlanan yer değiştirme takvimine göre ilk olarak öğretmenlerin il içi yerdeğiştirme işlemleri, sonrasındaişlemler en sonda mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri yapılıyor. Yer değiştirme işlemlerinde il içi ve il dışı yer değiştirme genellikle Mayısıs ayının son haftası ile Haziran ayının 3.haftası arasında , mazerete bağlı yer değiştirmeler ise Ağustos ayının son haftasında yapılıyor.

Öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme takvimine dair Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Haziran ayında başlaması beklenen yer değiştirme işlemleri ile ilgili olarak detaylı yer değiştirme takviminin önümüzdeki aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenmektedir.