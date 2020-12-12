Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu mu? 2021 MEB yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenleri yakından ilgilendiren yer değiştirme takvimi öğretmenle tarafından merakla bekleniyor.
Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmen görev yaptıkları okullarda 3.yılını doldurduklarınıda il içi yada il dışına başka bir okula yer değiştirme talebinde bulunabiliyorlar.
2021 YILI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU?
Öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme takvimine dair Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Haziran ayında başlaması beklenen yer değiştirme işlemleri ile ilgili olarak detaylı yer değiştirme takviminin önümüzdeki aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenmektedir.
Son Güncelleme: 12.12.2020 18:56