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Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlıyor? 2021

Her yıl öğretmenler için yapılan seminerlerin tarihi, bu sene için de belli oldu. Okulların kapanması ile birlikte başlayacak olan seminerler, öğretmenler tarafından merak ediliyor. MEB tarih verdi. Seminerlerin başlayacağı tarih, MEB tarafından belirlendi. Peki öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak? Seminerler hangi tarihte olacak? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:04
Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlıyor? 2021
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Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu mu?

Öğretmenlere kötü haber verildi. Bu yıl öğretmenlerin yaz tatili önceki senelere göre daha kısa sürecek. Vatandaşların eleştirdiği öğretmenlerin tatil süresi, bu sene kısalıyor. Bu sene Coivd-19 nedeniyle okullar 2 Temmuz tarihinde kapanacak. Okulların kapanması ve eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte öğretmenlerin seminerleri de 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Bu yıl okullar 2 hafta daha geç kapanacağı için, öğretmenlerin yaz tatili süresi de azalmış olacak.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
MebSeminerÖğretmen
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