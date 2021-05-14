Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlıyor? 2021

Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu mu?

Öğretmenlere kötü haber verildi. Bu yıl öğretmenlerin yaz tatili önceki senelere göre daha kısa sürecek. Vatandaşların eleştirdiği öğretmenlerin tatil süresi, bu sene kısalıyor. Bu sene Coivd-19 nedeniyle okullar 2 Temmuz tarihinde kapanacak. Okulların kapanması ve eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte öğretmenlerin seminerleri de 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Bu yıl okullar 2 hafta daha geç kapanacağı için, öğretmenlerin yaz tatili süresi de azalmış olacak.