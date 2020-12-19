Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün açıkladığı uzaktan eğitim yol haritası sürecinde 2020 2021 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak tarihinde sona ereceğini duyurdu.

ÖĞRETMENLERİN SEMİNER TARİHLERİ NETLEŞTİ

Milyonlarca öğrenci ekranlar başında aldığı uzaktan eğitime 22 Ocak - 15 Şubat arasında ara vericek ve öğrenciler bu süreçte 3 haftalık bir tatil yapacak. Peki açıklanan bu takvime göre öğretmenlerin her dönem başında gerçekleştirdikleri mesleki çalışma seminerleri ne zaman yapılacak.

Bakanlığın yayınlamış olduğu takvime bakıldığında şimdilik okulların açılması 15 Şubat tarihine kadar ertelenmiş oldu. Bu şartlarda milyonlarca öğrenci 15 Şubat tarihinde yüz yüze yada uzaktan olacak şekilde eğitim öğretim yılının 2.dönemine başlayacak. Sayıları 1 milyonu bulan özel ve resmi okullarda görev yapan öğretmenler ise mesleki çalışmalarına dönem başlamadan bir hafta önce yani 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

Öğretmenlerim mesleki çalışmaları uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacak salgının seyrine göre belirlenecek ve gerekli açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak..