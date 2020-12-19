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Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz gün açıkladığı yol haritasına göre milyonlarca öğrenci ve sayıları bir milyonu geçen öğretmen için ilk dönem 22 Ocak tarihinde tamamlanacak ve ikinci dönem ise 15 Şubat tarihinde başlayacak.Peki öğretmenlerin seminer çalışmaları hangi tarihte başlayacak..

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:15
Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti
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Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün açıkladığı uzaktan eğitim yol haritası sürecinde 2020 2021 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Milyonlarca öğrenci ekranlar başında aldığı uzaktan eğitime 22 Ocak - 15 Şubat arasında ara vericek ve öğrenciler bu süreçte 3 haftalık bir tatil yapacak. Peki açıklanan bu takvime göre öğretmenlerin her dönem başında gerçekleştirdikleri mesleki çalışma seminerleri ne zaman yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN SEMİNER TARİHLERİ NETLEŞTİ

Bakanlığın yayınlamış olduğu takvime bakıldığında şimdilik okulların açılması 15 Şubat tarihine kadar ertelenmiş oldu. Bu şartlarda milyonlarca öğrenci 15 Şubat tarihinde yüz yüze yada uzaktan olacak şekilde eğitim öğretim yılının 2.dönemine başlayacak. Sayıları 1 milyonu bulan özel ve resmi okullarda görev yapan öğretmenler ise mesleki çalışmalarına dönem başlamadan bir hafta önce yani 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 

Öğretmenlerim mesleki çalışmaları uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacak salgının seyrine göre belirlenecek ve gerekli açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak..



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Meböğretmenlerin Seminer Tarihleri
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