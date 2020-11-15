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Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım Pazartesi

Öğretmenlerin seminer program 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yarın gerçekleştirilecek programların takvimi belli oldu.

15 Kasım 2020 Pazar 17:26
Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım Pazartesi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere mesleki gelişim programları düzenleniyor. Her yıl belli dönemlerde düzenlenen programlardan biri de 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek programların takvimi belli oldu.

Çalışma programı takvimi şu şekilde;

09.30-10.00

Doç. Dr. Adnan BOYACI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü


Mesleki gelişim programları hakkında EBA’dan bilgilendirme

10.10- 10.50

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi

11.00-13.30

Okul müdürlükleri

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinin, uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak değerlendirilmesi



Son Güncelleme: 15.11.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenTakvim
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