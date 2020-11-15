Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım Pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere mesleki gelişim programları düzenleniyor. Her yıl belli dönemlerde düzenlenen programlardan biri de 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek programların takvimi belli oldu.
Çalışma programı takvimi şu şekilde;
09.30-10.00
Doç. Dr. Adnan BOYACI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
10.10- 10.50
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı
Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi
11.00-13.30
Okul müdürlükleri
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinin, uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak değerlendirilmesi
Son Güncelleme: 15.11.2020 17:26