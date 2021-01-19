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Öğretmenlerin seminer çalışmaları uzaktan mı yapılacak?

2020 2021 Eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatilinin 8-12 Şubat tarihleri arasında yapılacağının açıklanmasından sonra öğretmenlerin bu tarihler arasında gerçekleştirecek oldukları seminer çalışmaları uzaktan mı yapılacak?

19 Ocak 2021 Salı 13:21
Öğretmenlerin seminer çalışmaları uzaktan mı yapılacak?
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Yaşanan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle normal şartlarda Nisan ayında yapılması planlanan 2.dönem ara tatilinin yarıl yıl tatili sonrasında 8-12 Şubat tarihleri arasında yapılması kararı Mill Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Öte yandan öğrenciler bu ara tatil için evlerinde bulunduğu süre içinde öğretmenler ise okullarda mesleki seminer çalışmalarını yürüyüyor. Peki bu süreçte 8-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2.dönem mesleki seminer çalışmaları uzaktan mı olacak?

Öğretmenlerin seminer çalışmaları uzaktan mı yapılacak?

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, geçtiğimiz dönemde yapılan ara tatilde seminer çalışmaları gibi öğretmenlerin bu ara tatildeki seminer çalışmalarınıda uzaktan yapılması kararının verilmesi bekleniyor

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması ve öğretmenlerin seminer çalışmalarına ait programın açıklanması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Seminer çalışmalarıöğretmenler
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