Öğretmenlerin Ocak ayı seminer programı belli oldu

Koronavirüs pandemisi sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren tüm eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim olarak sürdüren öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek için seminer çalışmaları devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından her ay online olarak hazırlanan seminer programlarında Ocak ayı seminer programı netleşti.
Online olarak düzenlenecek olan seminerlere idareci ve öğretmenler //konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresinden katılabilecekler.
Son Güncelleme: 26.12.2020 23:31