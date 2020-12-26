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Öğretmenlerin Ocak ayı seminer programı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından her ay yapılan online seminer programlarında Ocak ayı seminer programı belli oldu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:31
Öğretmenlerin Ocak ayı seminer programı belli oldu
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Koronavirüs pandemisi sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara veren tüm eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim olarak sürdüren öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek için seminer çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından her ay online olarak hazırlanan seminer programlarında Ocak ayı seminer programı netleşti.

Genel müdürlük tarafından yapılan açıklamada okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine,bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını sağlamak, üst görevlere hazırlanmalarına destek olmak amacıyla "Kuşaklar Arası İletişim", "Münazara Eğitimi", " Hitabet Eğitimi", "Matematik Okuryazarlığı Ekseninde Beceri Temelli Sorular", " Dijital Öğretmen" konularında seminerler düzenlediği duyuruldu.

Online olarak düzenlenecek olan seminerlere idareci ve öğretmenler //konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresinden katılabilecekler.



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:31
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Anahtar Kelimeler:
Semineröğretmenlerin Online Seminer Programları
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