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Öğretmenlerin mesleki çalışma seminerleri başlıyor! Seminer videoları için tıklayın

Milyonlarca öğrenci için ara tatil 16 Kasım itibariyle başladı. Bu süreçte öğretmenler ise mesleki çalışma seminerlerini uzaktan gerçekleştirecek. Seminer videolarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz..

15 Kasım 2020 Pazar 23:28
Öğretmenlerin mesleki çalışma seminerleri başlıyor! Seminer videoları için tıklayın
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Milyonlarca öğrenci için ara tatil 16 Kasım itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında okuyan tüm kademelerdeki öğrenciler 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatilde olacak ve bu süreçte uzaktan ve yüz yüze dersler yapılmayacak.

Bakanlık kadrolarında görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmen ise bu süreçte mesleki çalışmalarını uzaktan çevriçi olarak yürütecek.


16 - 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ara tatil sürecinde öğretmenler her gün saat:09,30 ile 13,00 saatleri arasında kendileri için hazırlanan eğitim videoları EBA platformu üzeriden izleyebilecekler.

Öğretmenlerin ilk seminer günü çalışması ise sabah saat:09.30 Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın konuşması ile başlayacak ve ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılış konuşması ile devam edecek.

Tüm öğretmenler seminer dönemi boyunca bakanlık tarafından hazırlanan etkinlik ve videolar EBA platformu üzeriden ulaşabilicekler.

SEMİNER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.11.2020 23:28
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