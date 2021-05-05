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Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan binlerce öğretmenin gözü kulağı bakanlıktan yapılacak olan yer değiştirme açıklamasında. Binlerce öğretmen bu sene il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri ertelenecek mi? sorusunu sormaya başladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:25
Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri ertelenecek mi?
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Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan binlerce öğretmen 2021 yılı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin bu sene yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Geçtiğimiz yıllarda bakanlık öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerini Mayıs ayının son haftasında, iller arası yer değiştirme işlemlerini ise Haziran ayının ilk haftalarında gerçekleştiriyordu.

Faka geçtiğimiz sene küresel çapta yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle il içi ve iller arası yerdeğiştirme işlemleri Temmuz ve Ağustos ayına ertelendi. Bu sene de aynı şekilde erteleme yapılacak mı ?merak konusu oldu

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri ertelenecek mi?

Öğretmenler tarafından merak edilen il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin bu sene ki akıbetiyle ilgili olarak bakanlık tarafından herhangi resmi açıklama yapılmadı. Söz konusu süreçte erteleme olup olmadığı bakanlık tarafından yayımlanacak olan 2021 yer değiştirme takvimi ile netlik kazanacaktır. Bakanlığın yer değiştirm takvimini ise Mayıs ayının ortası gibi açıklaması beklenmektedi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:25
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Anahtar Kelimeler:
MebIller Arası Yer Değiştirme
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