Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme duyuruları yayımlandı

Öğretmenlerin 2021 yılı il içi ve iller arası yer değiştirme duyuruları yayımlandı.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler belirlenen şartları sağladıkları takdirde, görev yaptıkları il içinde yada iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi duyurulara göre öğretmenlerinişlemleri 8 -14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak ve atama sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde belli olacak.

İl içi yer değiştirme duyurusu için tıklayın

Bir diğer yer değiştirme iller arası yer değiştirme işlemleri ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve atama sonuçları 3 Ağustos 2021 tarihinde açıklanaca.

İller arası yer değiştirme duyurusu için tıklayın