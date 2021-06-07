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Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme duyuruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından görev yapan Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme duyuruları yayımlandı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:53
Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme duyuruları yayımlandı
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Öğretmenlerin 2021 yılı il içi ve iller arası yer değiştirme duyuruları yayımlandı.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler belirlenen şartları sağladıkları takdirde, görev yaptıkları il içinde yada iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi duyurulara göre öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri 8 -14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak ve atama sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde belli olacak.

İl içi yer değiştirme duyurusu için tıklayın

Bir diğer yer değiştirme iller arası yer değiştirme işlemleri ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve atama sonuçları 3 Ağustos 2021 tarihinde açıklanaca.

İller arası yer değiştirme duyurusu için tıklayın


Son Güncelleme: 07.06.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
MebIl Içi Yer DeğiştirmeIller Arası Yer Değiştirme
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