Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Yüz yüze eğitimin 15 Şubat tarihinde köy okullarında, 1 Mart tarihinde ise şehirlerde başlayacak olmasından sonra gözler öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı sorularına çevrildi.

TC KİMLİK NUMARALARI SAĞLIK BAKANLIĞINA İLETİLİYOR

Eğitim camiası tarafından merak edilen bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Bakan Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanması süreci hakkında planlamaların yapıldığını ifade etti ve ilk olarak yüz yüze eğitim için okullara gelen çocukların eğitiminde görevli öğretmenlerin aşılanması için TC kimlik numalarının Sağlık Bakanlığına iletildiğini belirtti.

Öte yandan 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerin ilkokullarda tüm kademeler yüz yüze eğitime geçerken, ortaokul ve liselerde sadece 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.