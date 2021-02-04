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Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk aşamada yüz yüze eğitime başlayacak olan sınıflar görev yapacak öğretmenlerin kimlik numaralarının Sağlık Bakanlığıyla paylaşıldığını duyurdu.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:09
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
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Yüz yüze eğitimin 15 Şubat tarihinde köy okullarında, 1 Mart tarihinde ise şehirlerde başlayacak olmasından sonra gözler öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı sorularına çevrildi.

Eğitim camiası tarafından merak edilen bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

TC KİMLİK NUMARALARI SAĞLIK BAKANLIĞINA İLETİLİYOR

Bakan Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanması süreci hakkında planlamaların yapıldığını ifade etti ve ilk olarak yüz yüze eğitim için okullara gelen çocukların eğitiminde görevli öğretmenlerin aşılanması için TC kimlik numalarının Sağlık Bakanlığına iletildiğini belirtti.

Öte yandan 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerin ilkokullarda tüm kademeler yüz yüze eğitime geçerken, ortaokul ve liselerde sadece 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:19
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