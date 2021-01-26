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Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğretmenin Ocak ayı özür grubu atama tercihleri bugün tamamlanıyor, tercih süreci bu gece bitecek. Peki Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Ocak 2021 Salı 20:31
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan binlerce öğretmenin merak içinde beklediği Ocak ayı özür grubu atama süreci sona eriyor.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre resmi okullarda görev yapan yaklaşık 40 bin öğretmen mazeretlerini belgeleyerek, özür grubu yer değiştirme talebinde bulundu. İki aşama olarak yürütülen özür grubu atamalarında 1.aşama olan onay aşaması, 11 -15 Ocak tarihleri arasında yapılmış ve özür grubuna başvuru yapmak isteyen öğretmenler mazeretleriyle birlikte okullarına başvuru yapmıştı.

İlk aşaması onaylanan öğretmenler 18 - 26 Ocak tarihleri arasında ikinci aşama olan tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Bakanlık tarafından özür grubu kapsamında tayin istedikleri şehirlerde boş olan okullara tercih işlemlerini yaptılar ve tercih işlemleri son olarak bu akşam 23,59'a kadar uzatıldı.

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

1.aşaması onaylanan ve 2. aşamada tercih yapan öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları 29 Ocak tarihinde açıklanacak. Özür grubu atamalarına başvuru yapan öğretmenleri sonuçları E-devlet üzerinden öğrenebilecek ve ataması yapılan öğretmenlerin sonuçlar ise SMS yoluyla gönderilecek.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:31
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Anahtar Kelimeler:
özür Grubu Atama SonuçlarıöğretmenlerMeb
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