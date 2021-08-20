Öğretmenlere yapılacak ek ödemelerde ödeme tarihi belirlendi

Okulların açılmasına sayılı günler kala, devletten ek ödeme bekleyen öğretmenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında karara bağlanan ek ödemelerle ilgili ödemelerin yapılacağı tarih netleşti.

Öğretim yılı hazırlık ödeneği olarak verilecek olan ödeneklerin tutarı ise 2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme sonrası hakem kurulu kararıyla belirlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ek ödemelerin devlet ve özel okullarda çalışan öğretmenlere okullar açılmadan önce verileceği bildirildi.

Buna göre, öğretim yılı hazırlık ödeneklerinde öğretmenler için hazırlanan ödenekte brüt tutar 2021 için bin 250 lira olarak uygulandı. Ödenekte damga vergisi kesintisi yapılması sonrası da her bir öğretmene bin 240 lira 51 kuruş net tutar ödenecek.