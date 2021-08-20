İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Öğretmenlere yapılacak ek ödemelerde ödeme tarihi belirlendi

Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği ek ödemelerle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Devlet ve özel okullarda görevli olan tüm öğretmenlere yapılacak olan 1240 TL tutarındaki ödemenin ödeme tarihleri belli oldu.

20 Ağustos 2021 Cuma 11:07
Öğretmenlere yapılacak ek ödemelerde ödeme tarihi belirlendi
Takip Et:

Okulların açılmasına sayılı günler kala, devletten ek ödeme bekleyen öğretmenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında  karara bağlanan ek ödemelerle ilgili ödemelerin yapılacağı tarih netleşti.

Öğretim yılı hazırlık ödeneği olarak verilecek olan ödeneklerin tutarı ise 2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme sonrası hakem kurulu kararıyla belirlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ek ödemelerin devlet ve özel okullarda çalışan öğretmenlere okullar açılmadan önce verileceği bildirildi. 

Buna göre, öğretim yılı hazırlık ödeneklerinde öğretmenler için hazırlanan ödenekte brüt tutar 2021 için bin 250 lira olarak uygulandı. Ödenekte damga vergisi kesintisi yapılması sonrası da her bir öğretmene bin 240 lira 51 kuruş net tutar ödenecek.


Son Güncelleme: 20.08.2021 11:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek ödeme MiktarıÖğretmenEk ödeme TarihiEk ödeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Popüler Haberler

PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
20 Ağustos 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 21 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
20 Ağustos 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Ağustos Cuma at yarışı programı
TJK 19 Ağustos 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
27 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Temmuz 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.