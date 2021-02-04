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Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu

Yüz yüze eğitimin başlamasında az bir zaman kala öğretmenler için uygulanması planlanan koronavirüs aşılamalarında takvim netleşmeye başladı. Bilim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı takvimine ilişkin önemli bilgiler verdi.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:56
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında 15 Şubat tarihinde 530 bin öğrencinin, 1 Mart tarihinden de 5 milyon öğrencinin yüz yüze eğitime geçiş yapacaklarını duyurmuştu. Yapılan bu açıklamanı ardından ise öğretmenler için uygulamaya alınacak koronavirüs aşılarında aşılama takvimi çalışmaları başlatıldı.

Yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm öğretmenlere aşı uygulamalarının başlatılması planlanırken konuyla ilgili bilgilendirme yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eğitimin aksamaması ve sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenlerin öncelikli stratejiler içinde yer aldığını söyledi.

Aşılamaların Şubat ayında başlamasıyla eğitimin yoğun döneminde öğretmenlerin büyük bir kısmının aşılanmış olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılamanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan liste dahilinde yapılacağını kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı listede ise öğretmenlerin kimliklerinin tanımlandığını ve bu tanımlamaların yapılmasının hemen ardından aşılama yapılacak öğretmenlerin istedikleri sağlık kuruluşlarında aşı olabileceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenAşı TakvimiKoronavirüs Aşısı
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