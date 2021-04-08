Öğretmenlere koronavirüs aşısında sıra ne zaman gelecek?

Türkiye'de Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitime vaka sayılarının artmasıyla birlikte Kasım ayında tekrardan ara verilmiş ve 15 Şubat tarihine kadar tüm kademelerde uzaktan eğitime devam edilmişti.

Bu süreçte aşılama çalışmaları başlamış ve Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu meslek gruplarına gör aşılama takviminde öğretmenlere 2 . grupta yer almıştı.

Öte yandan 15 Şubat tarihi itibariyle köy okullarında tüm kademelerde yüz yüze eğitimler başlamış ve bu süreçte köy okullarında yüz yüze eğitimlere katılan öğretmenlere korona virüs aşısı vurulmuştu.

Ancak 1 Mart tarihinde de şehirlerde ilkokulların tamamı, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda yüz yüz eğitim başladığında , bu kademelerde ki öğretmenlerin çoğuna aşılama yapılmadı.

Öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı

Milliyet'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık bakanlığına kadrolarında görev yapan 1 milyon 259 bin öğretmenin isimlerini bildirdiğini, ancak bu sayının sadece yüzde 10'unun aşılandığı belirtildi.Bu kapsamda Anadolu Eğitim Sendikası (AES), virüse yakalanan ve bu nedenle hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının sayısının her gün arttığını vurgulayarak yüz yüze eğitimde ısrar edilmemesi çağrısında bulundu.