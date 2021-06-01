Öğretmenler yazın okula gitmeye devam edecek mi? Öğretmenler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

Öğretmenler yazın okula gidecek mi?

Okulların kapıları öğrencilere 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim dönemine kadar açık tutulacak. Öğrenciler yazın da okullarının fiziki imkanlarından yararlanabilecekler. Yazın oluşturulan eğitim planında isteyen ve gönüllü olacak öğretmenlere çalışma planı oluşturulacak.

Görev alan öğretmenlere ek ücret ödenecek mi?



Yazın okullarda gönüllü olarak çalışmak için başvuran öğretmenlere ayrıca ek ücret ödenmesi söz konusu. Fakat ödeme hakkında detaylar henüz bilinmiyor.

Telafi ve destek çalışmaları ne kadar sürecek?

Faydalı bir şekilde geçirilmesi planlanan yaz programı ile öğrencilere destek verilmesi hedefleniyor. Yazın ardından gelecek olan yeni eğitim-öğretim programında da öğrencilerin eksik kaldıkları konu veya derslerle ilgili telafi çalışmaları yıl boyu sürdürülmeye devam edecektir.

İlköğretim 1. ve 2. sınıflarda okuma yazma becerilerinin test edilmesi halinde belirlenen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 3. ve 4. sınıflarda İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile eğitim desteklenmesi bekleniyor. Ortaokul öğrencilerinin seviyelerinin de uluslararası düzeyde değerlendirilip uygun bir öğrenme programı ile eğitim hayatlarına devam edeceklerdir.

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırlandığını duyuran Bakan Selçuk, ölçülen seviyelere göre bir çalışma değerlendirmelerinin yapılması sağlanacak, lise eğitimlerinin kalitelileşmesine destek verilip üniversite sınavına çalışmalarına da daha güçlü şekilde devam edilmesini beklediğini belirtti. Bu özel ölçümler ile öğrencilerin kendi seviyelerine göre telafi görme plnalmaaları her okulun kendine ait olacak. İhtiyaçlarının en iyi farkında olan okul yönetimi ile doğru planlamalar sağlanacak.

Bakan Selçuk yürütülecek çalışmaya UDEP sınırlarında bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimlerine katkı da bulunacağını belirtti. Planlanan eğitim ile ilgili hazırlanan web sistesinin adresi ise "telafidebendevarım.meb.gov.tr." olarak duyuruldu.