Öğretmenler telafi eğitim uygulamasında ek ücret alacak mı? MEB'den açıklama geldi..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz'da başlatılacak olan yaz dönemi telafi eğitimlerinde görev alacak olan öğretmeler için Bakanlık kanalından önemli bir açıklama geldi. MEB personel müdürü Ömer İnan, söz konusu eğitim programıyla ilgili yaptığı açıklamasında telafi eğitime katılım gösterecek olan öğretmenlerin gönüllülük esası kapsamında alındığı ve öğretmenlerin ek ders ücretine tabi tutulacağını söyledi.

İnan, telafi eğitim programına ilişkin yaptığı paylaşımda, programın yaz dönemi kapsamında olacağı, isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin ikamet ettikleri adreslerinde bir tür sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra kültürel etkinlikler hakkında imkanlar tanınacağı ve telafi eğitime katılan tüm öğretmenlerin söz konusu programlarda öngörülen ders saatleri üzerinden görev alabileceklerini söyledi.

YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bir açıklamada ise tüm resmi eğitim kurumları için yüz yüze telafi eğitimlerin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı ve bu eğitimlerin de 3 hafta süreceği bildirildi. Uzaktan eğitim sürecinin ise 19 Haziran Cuma günü biteceğinin belirtildiği açıklamada telafi eğitimle ilgili hazırlanan takvime ilişkin detaylar paylaşıl yeni ders yılının başlaması sonrasında destekleme ve yetiştirme kurslarının yıl boyunca devam edeceği aktarıldı.