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Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli

Öğretmen camiası Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek olan uzaktan eğitim süreci boyunca öğretmenleri haftada bir gün okullara çağırma kararının gözden geçirmesini talep ediyor.

06 Aralık 2020 Pazar 23:56
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
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Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısı sonrasında okullarda aşamalı olarak başlayan yüz yüz eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu süreç içinde ise tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin EBA vb gibi platformlar üzerinden uzaktan yürütülmesine karar verilmişti.

Bu alınan karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayımlayarak bu süreci ayrıntıları ile açıklamıştı. Bakanlık yayımlamış olduğu genelge ile 23 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sürecek olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin haftada bir gün okullara gelip süreci rehber öğretmenler ile değerlendireceğini belirtmişti.

Vaka sayılarının 31 binlere dayandığı bu süreçte, öğretmenler ve eğitim sendikları yöneticileri bakanlığın bu kararını tekrardan gözden geçirmesini talep etmektedirleri.

Konuyla ilgili düşünce ve taleplerini ise twitter üzerinden #Meb1GünüKaldır hastagi ile yetkilerere duyurmaya çalışmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili kararının gözden geçirip geçirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

İşte sosya medyada atılan bazı twittler ;



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:56
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Anahtar Kelimeler:
MebUzaktan Eğitim
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