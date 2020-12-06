Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli

Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısı sonrasında okullarda aşamalı olarak başlayan yüz yüz eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu süreç içinde ise tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin EBA vb gibi platformlar üzerinden uzaktan yürütülmesine karar verilmişti.

Bu alınan karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayımlayarak bu süreci ayrıntıları ile açıklamıştı. Bakanlık yayımlamış olduğu genelge ile 23 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sürecek olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin haftada bir gün okullara gelip süreci rehber öğretmenler ile değerlendireceğini belirtmişti.

Vaka sayılarının 31 binlere dayandığı bu süreçte, öğretmenler ve eğitim sendikları yöneticileri bakanlığın bu kararını tekrardan gözden geçirmesini talep etmektedirleri.

Konuyla ilgili düşünce ve taleplerini ise twitter üzerinden #1GünüKaldır hastagi ile yetkilerere duyurmaya çalışmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili kararının gözden geçirip geçirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

İşte sosya medyada atılan bazı twittler ;