Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün 15 Şubat tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak açıklama yapmasından sonra Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünden de öğretmenleri yakından ilgillendiren bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 8-12 Şubat tarihleri arasında öğretmenleri seminer çalışmalarını uzaktan yapabilecek.

Öte yandan Normal şartlarda Nisan ayında planlanan ara tatil korona virüs salgını sebebiyle yarıyıl tatilinin sonrasına çekildi ve öğrenciler yarı yıl tatili ile ara tatili peş peşe yaptı. Diğer bir değişle öğrenciler yarı yıl ile birlikte toplamda 3 hafta tatil yapacak.

Öğretmenler ise 2 hafta yarı yıl tatili sonrasında ki bir hafta ise seminer çalışmalanı uzaktan olarak yürütecek.

Konuyla ilgili resmi yaz ise aşağıdaki gibi ;