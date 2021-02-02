Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün 15 Şubat tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak açıklama yapmasından sonra Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünden de öğretmenleri yakından ilgillendiren bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada 8-12 Şubat tarihleri arasında öğretmenleri seminer çalışmalarını uzaktan yapabilecek.
Öğretmenler ise 2 hafta yarı yıl tatili sonrasında ki bir hafta ise seminer çalışmalanı uzaktan olarak yürütecek.
Konuyla ilgili resmi yaz ise aşağıdaki gibi ;
Son Güncelleme: 02.02.2021 13:32