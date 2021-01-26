Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim için gerekli hazırlıklara hız verdi. Bakan Selçuk'ta geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada 15 Şubat tarihinden sonra okulları yüksek kapasiteyle açmak istediklerini ifade etmişti.

Öte yandan Bakan Selçuk okulların açılmas durumu kararının kabine toplantısında , salgının seyrine göre alınacağı bilgisinide paylaşmıştı. Tüm bu süreç içinde merak edilen bir diğer konu ise öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı sorusu oldu.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?

SAğlık Bakanlığı tarafından açıklanan meslek grublarına göre aşılama takvimine öğretmenler aşılamada 2, aşamada yer alıyor, süreç ise 4 aşama şeklinde planlanmış. Diğer bir deyişle öğretmenlerinde içinde bulunduğu meslek gruplarının 2 doz aşılanması için yaklaşık 20-21 milyon doz koronavirüs aşısı gerekli.

Diğer yandan bugüne kadar ülkemize gelen koronavirüs aşı sayısı 9,5 milyon oldu ve önümüzde ki haftada gelmesine kesin gözüyle bakılan 3,5 milyon aşı daha var. Daha sonraki haftalarda ise (Mart ayının ikinci haftası) Çin'den alınması planlanan aşı miktarı 10 milyon doz.. Sonuç olarak ülkemizde 20-21 milyon doz aşının ulaşması mart ayının ikinci yada üçüncü haftasını bulabilir.

Sonuç olarak öğretmenlerin aşılama çalışmalarının Mart ayının 2. yada 3. hafta tamamlanması bekleniyor.