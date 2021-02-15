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Öğretmenler için aşılama başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk köy okullarında bugün başlayan yüz yüze eğitim için ilk ders zilini çaldı. Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:57
Öğretmenler için aşılama başlıyor
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Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan biriside öğretmenlerin aşılanmasına ne zaman başlanacak soruları oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün köy okullarıda başlayan yüz yüze eğitim öncesinde ilk ders zilini çaldı ve öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim Öğretimin ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyen Selçuk,bundan sonraki adımlarının 1 Mart tarihinde şehirlerdeki okullarda ilkokul, ortaokul 8 ve lise 12.sınıfların eğiitmlerini başlatmak olduğunu ifade etti.

Okullarda temizlik ve hijyen konularına değinen Selçuk,Sınıfların, öğretmen odalarının, okul bahçeleri gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirlediklerini sözlerine ekledi ve  okulların yüzde 98.2'sini oluşturan okulların 'okulum temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldiğini ifade etti.

 

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Öğretmenlerin aşılama süreci hakkında konuşan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için okullara giden öğretmenlerin isim listelerinin Sağlık Bakanlığına iletildiğini ve bu kapsamda randevu sistemine işlenmeye başladığını açıkladı. Bakan Selçuk, Şubat ayının son haftasında öğretmenlerin ilk doz aşılarının vurulacağını belirtti.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 10:57
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