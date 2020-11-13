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Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlandığı ve hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. İşte 2020 Öğretmenler Günü takvimi.

13 Kasım 2020 Cuma 18:01
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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Türkiye’deki önemli günler ve haftalar her yılın belirli tarihlerinde kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü de bu önemli günler arasında bulunmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerine güzel mesajlar göndermekte ve hediyeler almaktadır.

2020 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?


Her yıl düzenlenen önemli günler içerisinde bulunan Öğretmenler Günü, 1981’den beri 24 Kasım’da kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk, Milletler Mektebi’nin Başöğretmenliğini kabul etmiştir.

1994’ten beri 5 Ekim günü UNESCO önerisiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.



Son Güncelleme: 13.11.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler GünüUnesco
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