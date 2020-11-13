Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Türkiye’deki önemli günler ve haftalar her yılın belirli tarihlerinde kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü de bu önemli günler arasında bulunmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerine güzel mesajlar göndermekte ve hediyeler almaktadır.

2020 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır?

Her yıl düzenlenen önemli günler içerisinde bulunan Öğretmenler Günü, 1981’den beri 24 Kasım’da kutlanmaktadır.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk, Milletler Mektebi’nin Başöğretmenliğini kabul etmiştir.

1994’ten beri 5 Ekim günü UNESCO önerisiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.