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Öğretmenler Dikkat! ÖSYM YKS oturumları için görev tercih ekranını açtı

26-27 Haziran tarihinde 3 oturum olarak ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı için görev tercih ekranını açtı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 21:16
Öğretmenler Dikkat! ÖSYM YKS oturumları için görev tercih ekranını açtı
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ÖSYM tarafından ülke genelinde 26-27 Haziran 2021 tarihinde 3 oturum olarak yapılacak olan YKS sınavı için göre tercih ekranını açtı.

ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavda görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM GİS sistemi üzerinden kendi kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yapıp görev talebinde bulunabilirler.

YKS sınavında salon başkanı, gözetmen yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar GİS sistemi üzerinden görev talep edebilirle.

GÖREV TALEP İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan milyonlarca lise 12.snıf öğrencisinin üniversiteye kayıt yaptırabilmek içinde ter dökeceği YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihinde 3 oturum olacak şekilde ÖSYM tarafından 81 il ve ilçe merkezlerinde yapılacak.




Son Güncelleme: 28.04.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSINAV GÖREVİGİS
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