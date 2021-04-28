Öğretmenler Dikkat! ÖSYM YKS oturumları için görev tercih ekranını açtı

ÖSYM tarafından ülke genelinde 26-27 Haziran 2021 tarihinde 3 oturum olarak yapılacak olan YKS sınavı için göre tercih ekranını açtı.
ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavda görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM GİS sistemi üzerinden kendi kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yapıp görev talebinde bulunabilirler.
GÖREV TALEP İÇİN TIKLAYIN
Öte yandan milyonlarca lise 12.snıf öğrencisinin üniversiteye kayıt yaptırabilmek içinde ter dökeceği YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihinde 3 oturum olacak şekilde ÖSYM tarafından 81 il ve ilçe merkezlerinde yapılacak.
Son Güncelleme: 28.04.2021 21:16