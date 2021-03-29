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Öğretmenler dikkat o sınavlarda görevliler belli oldu

ÖSYM tarafından 11 Nisan tarihinde yapılacak olan Kpss DHBT ve DİB-MBSTS sınavlarında görev alacak öğretmenleri belli oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 20:17
Öğretmenler dikkat o sınavlarda görevliler belli oldu
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ÖSYM tarafından 11 Nisan tarihinde yapılacak olan Kpss DHBT ve DİB-MBSTS sınavlarında görev alacak öğretmenleri belli oldu.

Sınavlarda görev tercihinde bulunan öğretmenler GİS sistemi üzerinden sisteme giriş yapıp görevlerini onaylamaları gerekmektedir.

Öte yandan Kpss DHBT sınavına girecek olan öğrencilere 40 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecek. 2021 - DİB-MBSTS sınavında ise 60 soru sorulacak ve sınava girenlere 90 dakika süre verilecek.

Sınav görev onayı için tıklayın

Sınavlarda görev alan öğretmenlere ise aşağıdaki gibi ücret ödemesi yapılacak.

Salon Başkanı 237 TL,

Gözetmen 198 TL,

Yedek Gözetmen 158 TL,

Yardımcı Gözetmen 264 TL 



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:17
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Anahtar Kelimeler:
GİSÖSYMSınav
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