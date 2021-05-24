Öğretmenler dikkat! MEB ve ÖSYM sınavları görevlendirme ücretleri açıklandı

MEB öğretmen sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina sınav komisyon başkanı: 265 TL

Bina komisyon üyesi:237 TL

Salon başkanı:230 TL

Cezaevi salon başkanı:2387 TL

Gözetmen:223 TL

Cezaevi gözetmen:223 TL

Yedek gözetmen:167 TL

Yardımcı engelli gözetmen:167 TL

E-sınav uygulama sorumlusu:209 TL

E-sınav salon başkanı:181 TL

E-sınav salon gözetmeni:167 TL

ÖSYM öğretmen sınav görevli ücretleri ne kadar?

Salon başkanı:237 TL

Gözetmen:198 TL

Yedek gözetmen:158 TL

Bina yöneticisi:264 TL

Bina yönetici yardımcısı:237 TL

Bina sınav sorumlusu:396 TL

Bina sorumlu yardımcısı:264 TL olarak belirlendi.

Öğretmenler için sınav görevi ücretleri belli oldu. Ek gelir kaynağı olması için öğretmenler sınavlarda görevlerde yer alıyor.vetarafından yapılan onlarca sınavda sınav esnasında görevli olması için ücretli görevliler belirleniyor. Bu göreve öğretmenler arasından da alımlar yapılıyor. Pek çok öğretmen ek gelir olması için bu başvuruları kaçırmıyor. MEB sınavları için görev yapacak kişiler MEBSİS üzerinden, ÖSYM sınavlarında görev yapmak isteyenler de Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Başvurusu kabul edilen görevliler belirtilen okul ve kurumlarda sınavlara görevlendirme ile gidiyor.