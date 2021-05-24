Öğretmenler dikkat! MEB ve ÖSYM sınavları görevlendirme ücretleri açıklandı

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:16
Öğretmenler için sınav görevi ücretleri belli oldu. Ek gelir kaynağı olması için öğretmenler sınavlarda görevlerde yer alıyor. MEB
ve ÖSYM
tarafından yapılan onlarca sınavda sınav esnasında görevli olması için ücretli görevliler belirleniyor. Bu göreve öğretmenler arasından da alımlar yapılıyor. Pek çok öğretmen ek gelir olması için bu başvuruları kaçırmıyor. MEB sınavları için görev yapacak kişiler MEBSİS üzerinden, ÖSYM sınavlarında görev yapmak isteyenler de Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Başvurusu kabul edilen görevliler belirtilen okul ve kurumlarda sınavlara görevlendirme ile gidiyor.
MEB öğretmen sınav görevli ücretleri ne kadar?
- Bina sınav komisyon başkanı: 265 TL
- Bina komisyon üyesi:237 TL
- Salon başkanı:230 TL
- Cezaevi salon başkanı:2387 TL
- Gözetmen:223 TL
- Cezaevi gözetmen:223 TL
- Yedek gözetmen:167 TL
- Yardımcı engelli gözetmen:167 TL
- E-sınav uygulama sorumlusu:209 TL
- E-sınav salon başkanı:181 TL
- E-sınav salon gözetmeni:167 TL
ÖSYM öğretmen sınav görevli ücretleri ne kadar?
- Salon başkanı:237 TL
- Gözetmen:198 TL
- Yedek gözetmen:158 TL
- Bina yöneticisi:264 TL
- Bina yönetici yardımcısı:237 TL
- Bina sınav sorumlusu:396 TL
- Bina sorumlu yardımcısı:264 TL olarak belirlendi.
Son Güncelleme: 24.05.2021 18:16
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