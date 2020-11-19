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Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
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Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5-6 Aralık tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları sınavları için görev talep ekranı açıldı. Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler mebbis sistemi üzeriden görev tercihinde bulunabilirler..

19 Kasım 2020 Perşembe 16:52
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenler 4 oturum sınav görevi duyurusu yapıldı.

Bakanlık tarafından ülke genelinde 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim kurumları sınavları ve Milli Eğitim Bakanlığı Unvan değişikliği sınavı için göreb talep ekranı açıldı.

Bakanlık tarafından yapılacak olan sınavlarda Salon Başkanı, Gözetmen vb gibi unvanlarda görev almak isteyen öğretmenler 26 Kasım tarihine kadar MEBBİS sistemi üzeriden tercihte bulunabilirler. Sınav görevleri öğretmenler arasında sınav görev puanı üstünlüğüne göre verilmektedir. Görev puanı düşük olan öğretmenlerden başlanarak görevlendirmek işlemleri yapılmaktadır.

SINAV GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYIN


Sınavlarda görev alan öğretmenler ne kadar ücret ödenecek ?

Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda öğretmenlere ödenecek ücretler aşağıdaki gibidir.

Salon Başkanı : 214 TL (% 15 vergi dilimi olan)

Gözetmen : 208 TL (% 15 vergi dilimi olan)

Yedek gözetmen : 156 TL (% 15 vergi dilimi olan)



Son Güncelleme: 19.11.2020 16:52
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Anahtar Kelimeler:
MebMEBBİSSınav GörevAçık Lise Görev Talep
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