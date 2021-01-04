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Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti

Tüm memurların olduğu gibi öğretmenlerinde maaşlarına gelecek 2021 Ocak zammının netleşmesi sonucunda, MEB sınav görevli ücretlerini de gelecek aynı zam sonrasında yeni ücretler belli oldu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:25
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
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Bugün TUİK tarafından yılın son ayında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 1,25 olarak açıklanmasından sonra tüm memurlar gibi öğretmenlerinde 2021 yılı Ocak ayı maaşlarına gelecek zam belli oldu.

Açıklanan resmi rakamlar göre sayıları 1 milyonu bulan öğretmenlerin 2021 yılı Ocak ayı maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. 

Aynı zam oranının öğretmenlerin görev aldığı ve milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan tüm sınav görevlerinde geçerli olacak.

Diğer bir değişle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm sınavlarda, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmek olarak görevli olan öğretmenlere 2021 yılında ödenen MEB sınav görev ücretleride yüzde 7,36 oranında zamlı ödenecek.

Peki 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu ?

Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda 2021 yılı Ocak - Haziran dönemleri arasında görev alan öğretmenlere ödenecek ücretler aşağıdaki gibi olacak. 

Aşağıdaki tabloda hesaplanan tutarlar yüzde 15'lik vergi diliminde olan bir personel için hesaplanmıştır. 

GÖREV

2021 NET ÖDENECEK TUTAR(OCAK-TEMMUZ)

Bina Sınav Komisyon Başkanı

265,40 TL

Bina Komisyon Üyesi

237,47 TL

Salon Başkanı

230,48 TL

Cezaevi Salon Başkanı

230,48 TL

Gözetmen

223,50 TL

Cezaevi Gözetmen

223,50 TL

Yedek Gözetmen

167,63 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen

279,34 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu

209,54 TL

E-Sınav Salon Başkanı

181,60 TL

E-Sınav Salon Gözetmeni

167,62 TL

 

Öte yandan öğretmen bu sınavlarda görev almak istedikleri takdirde mebbis sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecekler.



Son Güncelleme: 04.01.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
MebSınav Görev ücretleri
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