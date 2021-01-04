Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti

Bugün TUİK tarafından yılın son ayında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 1,25 olarak açıklanmasından sonra tüm memurlar gibi öğretmenlerinde 2021 yılı Ocak ayı maaşlarına gelecek zam belli oldu.

Açıklanan resmi rakamlar göre sayıları 1 milyonu bulan öğretmenlerin 2021 yılı Ocak ayı maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak.

Aynı zam oranının öğretmenlerin görev aldığı ve milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan tüm sınav görevlerinde geçerli olacak.

Diğer bir değişle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm sınavlarda, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmek olarak görevli olan öğretmenlere 2021 yılında ödenen MEB sınav görev ücretleride yüzde 7,36 oranında zamlı ödenecek.

Peki 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu ?

Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda 2021 yılı Ocak - Haziran dönemleri arasında görev alan öğretmenlere ödenecek ücretler aşağıdaki gibi olacak.

Aşağıdaki tabloda hesaplanan tutarlar yüzde 15'lik vergi diliminde olan bir personel için hesaplanmıştır.

GÖREV 2021 NET ÖDENECEK TUTAR(OCAK-TEMMUZ) Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL Bina Komisyon Üyesi 237,47 TL Salon Başkanı 230,48 TL Cezaevi Salon Başkanı 230,48 TL Gözetmen 223,50 TL Cezaevi Gözetmen 223,50 TL Yedek Gözetmen 167,63 TL Yardımcı Engelli Gözetmen 279,34 TL E-Sınav Uygulama Sorumlusu 209,54 TL E-Sınav Salon Başkanı 181,60 TL E-Sınav Salon Gözetmeni 167,62 TL

Öte yandan öğretmen bu sınavlarda görev almak istedikleri takdirde mebbis sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecekler.