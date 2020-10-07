Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu

Milyonlarca ön lisans (2 yıllık ) mezunu adayın kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanabilmek için gireceği KPSS ön lisans sınavın ÖSYM tarafından 25 Ekim 2020 tarihinde merkezi olarak 81 İl'de gerçekleştirilecek.

Toplam 120 sorunun çoktan test olarak yer alacağı sınav ösym tarafından yapılacak.

Üniversiteler ve milli eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında yapılacak olan sınavda görev almak isteyen öğretmenler 1 - 7 ekim tarihleri arasında ösym gis üzeriden görev tercihinde bulunmuştu.

Görev tercihinde bulunan öğretmenlerin görev alıp almadıkları yada hangi ünvan ile görev aldıkları belli oldu.

Görev talebinde bulunan öğretmen kendilerine görev çıkıp çıkmadığını gis sistemi üzeriden öğrenebilirler.

Kendisine görev çıkan öğretmenler 10 ekim tarihine kadar sisteme giriş yapıp görevlerini onaylaması gerekmektedir.

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