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Öğretmenler aşılanacak mı? MEB öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm öğretmen ve öğrencilerin merak ettiği konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı bilgisini verdi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:46
Öğretmenler aşılanacak mı? MEB öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama
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Geçtiğimiz ay ülkemizde aşılama başarılı bir şekilde başladı.2 milyondan fazla insan aşı oldu.Televizyon kanallarının her gün dile getirdiği  konu olan Öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı sorusu hakkında çıkan haberler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.Açıklamasında aşılama önceliğinde öğretmenlerinde olduğunu  aşama aşama gidildiğini bildirdi.

Köy okulları eğitime hazır mı?

15 Şubat 2021 tarihinde açılması tahmin edilen Köy okullarında tüm tedbirlerin alınalarak risk incelemeleri yapıldı.Temiz belgesi alındı.Sınıflarda kaç kişinin olacağı ve tenefüsler hakkında tüm düzenlerin planlandığı açıkladı.İllerin koronavirüs tablolarına bakılarak karar verilecek.

Okullar ne zaman açılacak?

1 Mart tarihinden itibaren ilkokullar,Özel  Eğitim sınıfları,8 ve 12.sınıflar haftanın 2 gün gitme şartı ile yüz yüze eğitime başlayabilecek.

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:46
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukÖğretmen
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