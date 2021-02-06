Öğretmenler aşılanacak mı? MEB öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Geçtiğimiz ay ülkemizde aşılama başarılı bir şekilde başladı.2 milyondan fazla insan aşı oldu.Televizyon kanallarının her gün dile getirdiği konu olan Öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı sorusu hakkında çıkan haberler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.Açıklamasında aşılama önceliğinde öğretmenlerinde olduğunu aşama aşama gidildiğini bildirdi.

Köy okulları eğitime hazır mı?

15 Şubat 2021 tarihinde açılması tahmin edilen Köy okullarında tüm tedbirlerin alınalarak risk incelemeleri yapıldı.Temiz belgesi alındı.Sınıflarda kaç kişinin olacağı ve tenefüsler hakkında tüm düzenlerin planlandığı açıkladı.İllerin koronavirüs tablolarına bakılarak karar verilecek.

Okullar ne zaman açılacak?

1 Mart tarihinden itibaren ilkokullar,Özel Eğitim sınıfları,8 ve 12.sınıflar haftanın 2 gün gitme şartı ile yüz yüze eğitime başlayabilecek.