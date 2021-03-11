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Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci karantinaya alındı

Eskişehir'de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan yüz yüze sınavlarda 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev alan bir öğretmenin korona-virüs testinin pozitif çıkması üzerine sınavlarına girdiği 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı

11 Mart 2021 Perşembe 15:36
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci karantinaya alındı
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Eskişehir' in meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan bir öğretmende belirtilerin çıkmasıyla yapılan korona-virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yüz yüze sınavların okullarda başladığı bu dönemde 3 farklı sınavda gözetmen olarak yer alan öğretmenin sınavına girdiği 34 öğrenci, tedbir amaçlı olmak üzere evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okulda bulunan diğer öğretmenlere de tedbir amaçlı olarak test yapıldı. Yapılan testlerden sonra meslek lisesi yüz yüze eğitim ve öğretime 10 gün süreyle ara verdi.

Öte yandan okul idaresi tarafından okulun intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamadı okullarının 11 Mart tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığını yüz yüze eğitime ara verdiklerini ancak uzaktan eğitimin aksamadan devam ettiğinin belirttiler. Yarım kalan sınavların ise ikinci bir duyuruya kadar iptal olduğunu ve staj yapan 12. Sınıf öğrencilerin de tedbir amaçlı 10 gün staja gitmeyeceklerini belirttiler.



Son Güncelleme: 11.03.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
KarantinaEskişehir
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