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Öğretmen seminerleri okulda mı yapılacak, online olarak mı yapılacak?

Binlerce öğretmenin merak ettiği seminerlerin okulda mı yoksa online olarak uzaktan mı yapılacağı sorularını Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamayla yanıtladı.

05 Şubat 2021 Cuma 22:56
Öğretmen seminerleri okulda mı yapılacak, online olarak mı yapılacak?
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Öğretmenler ve öğrenciler 25 Ocak itibari ile yarı yıl tatiline girmişlerdi. 8 Şubat’a açılması planlanan okulların pandemi koşulları ve aşılama çalışmaları nedeniyle Nisan ayında yapılacak olan ara tatilin yarı yıl tatiline eklenmesi  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karar verilmişti. Böylece iki hafta olan yarıyıl tatili üç hafta olmuştu.

Durum böyleyken daha önce öğretmen seminerleri Nisan ayı ara tatilinde yapılması planlanırken iptal olmuş oldu. Binlerce öğretmenin beklediği, seminer tarihi ve nasıl yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat 2021 Pazartesi günü ile 12 Şubat 2021 Cuma günü tarihleri arasında öğretmen seminerleri yapılacaktır. Seminerler dijital ortamda online olarak yapılacaktır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
Miilli Eğitim BakanlığıÖğretmenSeminer
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