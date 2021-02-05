Öğretmen seminerleri okulda mı yapılacak, online olarak mı yapılacak?

Öğretmenler ve öğrenciler 25 Ocak itibari ile yarı yıl tatiline girmişlerdi. 8 Şubat’a açılması planlanan okulların pandemi koşulları ve aşılama çalışmaları nedeniyle Nisan ayında yapılacak olan ara tatilin yarı yıl tatiline eklenmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karar verilmişti. Böylece iki hafta olan yarıyıl tatili üç hafta olmuştu.
Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat 2021 Pazartesi günü ile 12 Şubat 2021 Cuma günü tarihleri arasında öğretmen seminerleri yapılacaktır. Seminerler dijital ortamda online olarak yapılacaktır.
Son Güncelleme: 05.02.2021 22:56