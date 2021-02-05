Öğretmen seminerleri okulda mı yapılacak, online olarak mı yapılacak?

Öğretmenler ve öğrenciler 25 Ocak itibari ile yarı yıl tatiline girmişlerdi. 8 Şubat’a açılması planlanan okulların pandemi koşulları ve aşılama çalışmaları nedeniyle Nisan ayında yapılacak olan ara tatilin yarı yıl tatiline eklenmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karar verilmişti. Böylece iki hafta olan yarıyıl tatili üç hafta olmuştu.

Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?

Durum böyleyken daha önce öğretmenleri Nisan ayı ara tatilinde yapılması planlanırken iptal olmuş oldu. Binlerce öğretmenin beklediği, seminer tarihi ve nasıl yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat 2021 Pazartesi günü ile 12 Şubat 2021 Cuma günü tarihleri arasında öğretmen seminerleri yapılacaktır. Seminerler dijital ortamda online olarak yapılacaktır.