Öğretmen alan değişikliği atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 2020 öğretmenler alan değişikliği başvuru formu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin alan değişikliği formlarının takviminin resmen duyurulması sonrasında alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler MEB resmi intenet sitesinde araştırma yapmaya başladı. Öğretmenlerin en merak ettiği konu ise takvimi duyurulan alan değişikliğinin başvurularının ne zaman yapılacağı oldu.

Öğretmenler için yılın belirli dönemlerinde mezun oldukları bölümlerin aksine başka bölümlerde görev yapabilmeleri için alan değişikliği başvuruları bulunuyor. Bu sayede öğretmenler istedikleri alanda öğretmenliklerine devam edebiliyor.

MEB öğretmen alan değişikliği atama başvuru tarihleri

MEB tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının ön başvuru ile başlayacağı ve onaylandıktan sonra işlemlerin tamamlanacağı belirtildi. Buna göre öğretmen alan değişiklik başvuruları 7 – 11 Aralık 2020 tarihinde yapılabilecek. Ön başvuruların yapılması sonrasında ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ön başvurular incelenecek. Onay alan başvurular değişiklik işlemlerini yapabileceklerken ret cevabı alanlar gelecek yılı beklemek zorunda kalacak.

Ön başvuru sonrasında onay cevabı alan öğretmenler ise 25 – 25 Aralık 2020 tarihinde başvurularını yaparak alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

MEB alan değişikliği atamaları ise 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Öğretmenlerin atama işlemleri sonrasında bir önceki kurumdan ayrılma ve yeni kurumda işe başlamaları için verilen süre ise 22 Ocak 2020 – 5 Şubat 2021 olarak açıklandı.