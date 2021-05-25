Öğrenim kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Öğrenim kredisi yapılandırma tarihleri

Son zamanlarda gündem de yer alan konulardan olan öğrenim kredisi yapılandırma işlemleri kısa süre içerisinde meclise sunulacağı bekleniyor. Yapılandırma işlemlerinin ilk adımı olarak bilinen başvuru ise 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Borçların taksitlendirmesinin ilk ödemesi ise 30 Eylül olarak duyuruldu. Gecikme olduğunda aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplama yapılır. 7

2021 Öğrenim kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

Öğrenim kredisi yapılandırma işlemleri için gerekli olan başvuru online olarak yapılabilir. E-devlet üzerinden yapılan bu işlemler talimatlar üzerinden gerçekleşir. Vergi dairesine giderek yapılan başvurular da geçerli sayılacaktır. Borçların taksitlendirilmesi üzerine taksitler ve ödemeler kredi kartı ya da havale işlemleri ile olur.

Yapılandırılan öğrenim kredisin de borçların aksatmadan ödeyenlerde erteleme işlemleri mümkündür. E devlet üzerinden erteleme başvuru yapılır. Fakat herkes bundan yararlanamaz. İşsizlik, askerlik durumların ya da yüksek lisansın devam etmesi gerekiyor erteleme başvurusu yapabilmek için.

Öğrenim kredisinde taksitlendirme yapıldıktan sonra ilk ödeme peşin olarak yapılırsa anapara üzerinden %10’u alınarak kolaylık sağlanır. Yani borcun enflasyon üzerinden %90’ silinecektir. Ancak borç ikinci taksit de borç kapatılmak istenirse sadece yarısından yararlanılabilecektir. Borç, ödemeleri 18 taksit ile iki ayda bir kapatılabilir. Belirlenen taksit üzerinden 6 ödeme dönemi kapatanlar %4.5 şeklinde yapılır.