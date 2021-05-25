Öğrenim kredisi yapılandırma çıkacak mı? KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

Kısa zaman önce Meclis’e sunulan konular arasında olan KYK öğrenim kredisi yapılandırma işlemleri için düzenlemeler belirlendi. 5 milyon kişinin bu krediden yararlandırıldığı belirlenirken borçların ödenmemesi halinde oluşan faizler yapılandırılmaya gidilecek.

KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma nasıl yapılacak?

AKP tarafından Meclis’e sunulan vergi borçları arasında yer alan ödemeler için kolaylık sağlanması için hazırlıklar yapılmaya başladı. KYK tarafına olan borçların yapılandırılması 30 Nisan 2021 tarihinden önce borcu olanlar için geçerli sayılacaktır.

Kredi kartı ya da havale seçeneği ile ödeme işlemleri gerçekleştirilirken yapılandırma işlemleri de e-devlet üzerinden başvuru şeklinde de gerçekleşiyor. Belirlenen taksitler üzerine borç ödeme kolaylığı yapıldı. Ödemeleri geciktirmeden yapanların online sistemler üzerinden erteleme işlemleri gerçekleşir. Fakat bu erteleme işlemi yapanlar işsizlik ya da askerlik durumunda yapılır. Yüksek lisansı devam edenler de erteleme işleminden yararlanabilir.

Ödeme seçenekleri ise 2 ayda bir olmak üzere 18 ay içerisinde yapılır. Borçların ilk taksit ile kapatılması halinde enflasyon üzerinden farkın %90’u kapatılır. İkinci taksit içerisinde kapatılma işlemi olursa %50’si kapatılır.