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Öğrenim kredisi yapılandırma çıkacak mı? KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

Öğrenim kredileri hakkında yapılandırma işlemleri yapılmaya başlanıyor. Merakla beklenilen konu olan öğrenim kredileri öğrencilik hayatında gelir elde etmek için gerekli olabiliyor. Yıllardır biriken borçlar için beklenilen yapılandırma işlemleri gündeme geldi. KYK öğrenim kredi başvuru işlemleri tarihi ne zaman olacağı da sorulmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

25 Mayıs 2021 Salı 15:16
Öğrenim kredisi yapılandırma çıkacak mı? KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma ne zaman başlayacak?
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Kısa zaman önce Meclis’e sunulan konular arasında olan KYK öğrenim kredisi yapılandırma işlemleri için düzenlemeler belirlendi. 5 milyon kişinin bu krediden yararlandırıldığı belirlenirken borçların ödenmemesi halinde oluşan faizler yapılandırılmaya gidilecek.

AKP tarafından Meclis’e sunulan vergi borçları arasında yer alan ödemeler için kolaylık sağlanması için hazırlıklar yapılmaya başladı. KYK tarafına olan borçların yapılandırılması 30 Nisan 2021 tarihinden önce borcu olanlar için geçerli sayılacaktır.

KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Kredi kartı ya da havale seçeneği ile ödeme işlemleri gerçekleştirilirken yapılandırma işlemleri de e-devlet üzerinden başvuru şeklinde de gerçekleşiyor. Belirlenen taksitler üzerine borç ödeme kolaylığı yapıldı. Ödemeleri geciktirmeden yapanların online sistemler üzerinden erteleme işlemleri gerçekleşir. Fakat bu erteleme işlemi yapanlar işsizlik ya da askerlik durumunda yapılır. Yüksek lisansı devam edenler de erteleme işleminden yararlanabilir.

Ödeme seçenekleri ise 2 ayda bir olmak üzere 18 ay içerisinde yapılır. Borçların ilk taksit ile kapatılması halinde enflasyon üzerinden farkın %90’u kapatılır. İkinci taksit içerisinde kapatılma işlemi olursa %50’si kapatılır.


Son Güncelleme: 25.05.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
KYKöğrenim KredisiYapılandırma
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