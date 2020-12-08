Öğrenim Kredisi nedir, geri ödemesi var mı?

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen KYK burs/öğrenim kredisi sonuçları belli oldu. Öğrencilerin başvuruları doğrultusunda gelir durumuna bakılarak bir bölüme geri ödemesiz burs verilirken diğer kısma geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.

Öğrenim kredisi nedir, geri ödenir mi?

Türkiye’de üniversite eğitimi gören öğrencileri desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir. Öğrencilere her ay verilen bu ücret bir borç olup, mezun olduktan sonra geri ödenmektedir.

Öğrenim kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanır ve hesaplanacak miktarın eklenmesiyle tespit edilir.

Öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir?

KYK tarafından sağlanan öğrenim kredisinden ön lisans, lisans, DGS ile dört yıllık okullara geçiş yapan ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilirler. Öğrenciler aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamazlar.