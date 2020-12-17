Öğrenim kredisi borcu yapılandırma başvuruları başladı

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kapsamında başvurular yıl sonuna kadar devam ediyor. Söz konusu yapılandırmanın içerisinde öğrenim kredileri de yer alıyor.
Yapılandırmaya başvuru yapan kişiler ilk borç ödemesine Ocak ayında başlayacak. Öte yandan yapılandırma kapsamında borçlar 2 ayda 1 olarak ödenirken toplamda 36 ay taksit imkanı sağlanacak. Yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin faizleri indirilecek ve geçilen dönem için %0,35’lik aylık fark alınacak.
Başvurular online olarak yapılıyor. E-Devlet sistemine üzerinden yapılandırma başvurusu yapılmaktadır.
Son Güncelleme: 17.12.2020 21:44