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Öğrenim kredisi borcu yapılandırma başvuruları başladı

KYK Kredi borcu olan herkese müjdeli haber geldi. Vergi ve prim yapılandırmasına ilişkin yasa kabul edildi. Öğrenim kredisi borçları da yasaya dahil edilirken başvurular devam ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:44
Öğrenim kredisi borcu yapılandırma başvuruları başladı
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Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kapsamında başvurular yıl sonuna kadar devam ediyor. Söz konusu yapılandırmanın içerisinde öğrenim kredileri de yer alıyor.

Öğrenim kredisi borcu olan milyonlarca genç kredi borçlarını yapılandırarak faizden kurtulabilecek. Yeni yapılandırma kapsamında yapılandırmaya başvuran kişilerin faizlerinin %90’ı silinecek. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasaya göre 31 Ağustos 2020 ve öncesinde devlete borcu olan kişilerin borçları yapılandırılıyor. Başvurular yılsonuna kadar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başvuru süresinin uzatılabileceğini de ifade etmişti.

Yapılandırmaya başvuru yapan kişiler ilk borç ödemesine Ocak ayında başlayacak. Öte yandan yapılandırma kapsamında borçlar 2 ayda 1 olarak ödenirken toplamda 36 ay taksit imkanı sağlanacak. Yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin faizleri indirilecek ve geçilen dönem için %0,35’lik aylık fark alınacak.

Başvurular online olarak yapılıyor. E-Devlet sistemine üzerinden yapılandırma başvurusu yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:44
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Anahtar Kelimeler:
KYKKrediYapılandırma
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