Öğrenim kredileri hakkında yeni düzenleme! KYK borçları tarih oluyor

Milyonlarca öğrencinin kamuya olan borçlarıyla ilgili yeni yapılandırma sağlanması yolunu açan yasa teklifi, eğitimi sırasında öğrenim kredisi kullanmış olan gençler için rahat bir nefes aldıracak. KYK borcu olan milyonlarca üniversite mezunu öğrenci söz konusu yapılandırma kapsamında borçlarını kolayca kapatabilecekler.
KYK borcu için yapılandırma başvuruları sonrasında borçların gecikme zamları ve faizleri silinecek ve kalan ana para küçük taksitler halinde ödenecek. Ayrıca, aylık yüzde 1.40 gecikme faizinin kaldırılıp ve onun yerine aylık yüzde 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak.
KYK BORÇ YAPILANDIRMA BALVURULARI NE ZAMAN?
Yasanın çıkmasından hemen sonra başlayacak olan başvuru süreci 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapılarak yapılandırmaya alınan borçlarda ilk taksit veya peşin ödemeler için son tarih ise 30 Eylül olarak belirlenecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinde yapılacak ve ödemeler anlaşmalı olan bankaların banka ya da kredi kartı ile gerçekleştirilecek.