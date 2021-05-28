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Öğrenim kredileri hakkında yeni düzenleme! KYK borçları tarih oluyor

Üniversite öğrencilerin eğitimleri sırasında kullandıkları öğrenim kredileri hakkında yeni düzenlemeye gidiliyor. Yeni yapılandırma yasası ile birlikte KYK borçlarının faizlerinde silinmeye gidilirken ana paranın da küçük taksitler halinde ödenmesi sağlanacak.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:12
Öğrenim kredileri hakkında yeni düzenleme! KYK borçları tarih oluyor
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Milyonlarca öğrencinin kamuya olan borçlarıyla ilgili yeni yapılandırma sağlanması yolunu açan yasa teklifi, eğitimi sırasında öğrenim kredisi kullanmış olan gençler için rahat bir nefes aldıracak. KYK borcu olan milyonlarca üniversite mezunu öğrenci söz konusu yapılandırma kapsamında borçlarını kolayca kapatabilecekler. 

KYK borcu için yapılandırma başvuruları sonrasında borçların gecikme zamları ve faizleri silinecek ve kalan ana para küçük taksitler halinde ödenecek. Ayrıca, aylık yüzde 1.40 gecikme faizinin kaldırılıp ve onun yerine aylık yüzde 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak.

KYK borçlarında peşin ödeme yapmak isteyen öğrencilere Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90oranında bir indirim yapılacak. Borcunu iki taksitte ödemek isteyenler için de Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında bir hakka sahip olacak. En fazla 18 taksit yapılacak olan borçlar 36 ay süresince kapatılabilecek. 

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BALVURULARI NE ZAMAN?

Yasanın çıkmasından hemen sonra başlayacak olan başvuru süreci 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapılarak yapılandırmaya alınan borçlarda ilk taksit veya peşin ödemeler için son tarih ise 30 Eylül olarak belirlenecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinde yapılacak ve ödemeler anlaşmalı olan bankaların banka ya da kredi kartı ile gerçekleştirilecek.


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:12
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