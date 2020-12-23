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Öğrencilerin yeni kredi ve burs miktarları ne kadar oldu? 2021 Kredi ve burs miktarları

Üniversite okuyan öğrencilerin burs ve kredi miktarları 2021 yılı için ne kadar oldu? Alınan kararlar neler?

23 Aralık 2020 Çarşamba 13:55
Öğrencilerin yeni kredi ve burs miktarları ne kadar oldu? 2021 Kredi ve burs miktarları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerin aldığı karşılıksız burs ve kredi ücretleri için açıklamalarda bulundu. Açıklamada ise öğrencilere müjde vererek açıklamak isteyen Erdoğan konuşmasına öğrencilere verilecek kredi ve burs miktarını belirleyerek ve Lisans (4 yıllık üniversite) okuyan öğrenciler için 650 TL yükselttiğini, yüksek lisans okuyan öğrenciler için ise 1300 TL çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı sözlerini Doktora okuyan öğrenciler için devam ediyor. Doktora ödemeleri için ise 1950 TL yükselttiklerini belirtti.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 13:55
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Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteLisansBursKredi
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