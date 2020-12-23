Öğrencilerin yeni kredi ve burs miktarları ne kadar oldu? 2021 Kredi ve burs miktarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanöğrencilerin aldığı karşılıksızveücretleri için açıklamalarda bulundu. Açıklamada ise öğrencilere müjde vererek açıklamak isteyen Erdoğan konuşmasına öğrencilere verilecek kredi ve burs miktarını belirleyerek ve(4 yıllık üniversite) okuyan öğrenciler için 650 TL yükselttiğini, yüksek lisans okuyan öğrenciler için ise 1300 TL çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı sözlerini Doktora okuyan öğrenciler için devam ediyor. Doktora ödemeleri için ise 1950 TL yükselttiklerini belirtti.