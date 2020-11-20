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Öğrencilere karne verilecek mi? MEB 1. dönem ders notları nasıl hesaplanacak?

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber eğitim hayatında yaşanan değişikler öğrencileri etkilemiş durumdadır. Yeniden uzaktan eğitime geçilen eğitim hayatıyla beraber pek çok konu merak edilmeye başlandı. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında ise karnenin verilip verilmeyeceği oldu.

20 Kasım 2020 Cuma 16:58
Öğrencilere karne verilecek mi? MEB 1. dönem ders notları nasıl hesaplanacak?
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Meveut eğitim öğretim yılında kanelerin dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu oldu. Bu dönem içerisinde birkaç ay yüz yüze eğitim alan öğrenciler tekrar uzaktan eğitim sisteminden devam edecek. Peki yıl sonunda notların hesaplanarak kane verme olayının olup olmadığı vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

Kane Verilecek Mi?

Okulların tekrar ne zaman açılacağı ve kanenin verilip verilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sınavlar Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapmış olduğu açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi.

Yani ilkokul, ortaokul ve liselerin sınavı 2021 senesinde gerçekleşecek. Öğrenciler sınava girecek ve not ortalamalarını belirleyecek.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA intenet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.


31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.” İfadesinde bulundu.

Ders Programları Nasıl Öğrenilir?

Aktif eğitim öğretim yılında 112 branş ve 812 öğretmenin yer aldığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosu hazırlanarak yayınlanan TRT EBA Anaokulu / ilkokul, ortaokul ve liselere ait kanalların haftalık ders programını 18 öğrencinin velilerine kısa mesaj servisi aracılığıyla iletilecektir. Ders yayınları öğrencilerin yeniden izleme ve anlamadığı konuların üzerinde durmaları için gün içerisinde üç defa tekrar yayını yaparak ekranlarda olacaktır.

Zümre Öretmenler Haftada En Az 1 Gün Okula Gelecek

Bu süreç boyunca öğretmenler de çalışmaları uzaktan devam ettirecek ve uzaktan eğitim için okullarda bulunan bilgisayar, kamera gibi eşyalardan faydalanabilecektir. Zümre öğretmenlerse uzaktan eğitim sürecinin takibini ve koordine etmek için hafta içerisinde en az bir gün okullara gideceklerdir.

Öğretmenler uzaktan eğitim süreci boyunca ek ders ücreti almaya devam edecektir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeyse ilk defa tanı alacak kişiler için yüz yüze hizmet sunulmaya devam edilecek. Bu süreç içerisinde okullar arası nakil başvuruları 18 kasım 2020 tarihine kadar yapılmış olan başvurular işlemde olacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadarsa yeni başvurular alınmayacaktır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 16:58
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EğitimÖğrenciMebUzaktan EğitimKarne
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