Öğrencilere karne notu verilecek mi, nasıl verilecek? Öğrencilere basılı karneler ne zaman dağıtılacak?

Eylül ayının son haftalarında okullar, yüz yüze eğitime geçmişti. Ancak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarda eğitim almaya başladı. 6.7.10. ve 11. sınıflar, okullarında eğitim alamazken, vakaların artmasından kaynaklı online eğitime tekrardan geçildi. İlk dönem online bir şekilde eğitim süren öğrenciler, kanelerini nasıl alacaklarını merak etti.

Öğrencilerin kane merakını isegiderdi. Selçuk, okulların 4 Ocak’ta açılabileceğini umutlu bir tablo çizdi. Selçuk, 4 Ocak’ın iyimser bir tarih olduğunu belirtti. Selçuk, 4 Ocak’ta okulların açılacağına dair kesin bir şey söylemedi.

Yarıyıl tatilinin öne alınması hakkında konuşan Bakan Selçuk, “Durum salgının seyriyle alakalı. Olayların gidişatına göre durumu esnetiriz, öne alırız veya başka çözümler buluruz. Hepsi yapılabilir” dedi.

Selçuk, çocuklara kane vermek istediğini söyledi. şu anki planlarına göre online eğitime devam edildiğini belirtti. Durumun değişmesi için de bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Selçuk, bütün tedbirleri aldıklarını açıkladı.