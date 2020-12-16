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Öğrencilere karne notu verilecek mi, nasıl verilecek? Öğrencilere basılı karneler ne zaman dağıtılacak?

Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte ülke genelinde kısıtlamalar geldi. Okulların yüz yüze eğitim görmesinin ardından kısıtlamalarla birlikte tekrardan online eğitime geçildi. Online eğitime geçilmesinin ardından öğrenciler, karnelerinin nasıl alacaklarını merak etmeye başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:39
Öğrencilere karne notu verilecek mi, nasıl verilecek? Öğrencilere basılı karneler ne zaman dağıtılacak?
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Eylül ayının son haftalarında okullar, yüz yüze eğitime geçmişti. Ancak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarda eğitim almaya başladı. 6.7.10. ve 11. sınıflar, okullarında eğitim alamazken, vakaların artmasından kaynaklı online eğitime tekrardan geçildi. İlk dönem online bir şekilde eğitim süren öğrenciler, kanelerini nasıl alacaklarını merak etti.

Öğrencilerin kane merakını ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk giderdi. Selçuk, okulların 4 Ocak’ta açılabileceğini umutlu bir tablo çizdi. Selçuk, 4 Ocak’ın iyimser bir tarih olduğunu belirtti. Selçuk, 4 Ocak’ta okulların açılacağına dair kesin bir şey söylemedi.

Yarıyıl tatilinin öne alınması hakkında konuşan Bakan Selçuk, “Durum salgının seyriyle alakalı. Olayların gidişatına göre durumu esnetiriz, öne alırız veya başka çözümler buluruz. Hepsi yapılabilir” dedi.

Selçuk, çocuklara kane vermek istediğini söyledi. şu anki planlarına göre online eğitime devam edildiğini belirtti.  Durumun değişmesi için de bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Selçuk, bütün tedbirleri aldıklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:39
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KısıtlamalarMilli Eğitim BakanıZiya SelçukOkul
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