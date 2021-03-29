Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları

Ülkemizde öğrencilere başta devlet kurumları olmak üzere çok sayıda kurumdan burs veriliyor. Öğrenciler söz konusu bursları takip ederek başvurularını yapıyor. Öğrenci burslarına ilk başvurular burs veren kurumların sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Ancak burs veren kurumlar öğrencilerden bazı şartlar istemektedir. Kurumların genelinde istenen şartlar aynı olsa da kurumların zorunlu tuttuğu özel şartlarda olabiliyor. Bu şartlarda kurumun sitesi üzerinde yayınlanmaktadır.

Burs veren kurum ve kuruluşlar

En hızlı şekilde öğrencilere burs veren kurumlar ve istedikleri özel şartlardan bazıları şu şekildedir;

Toplum Gönüllüleri Vakfı, vakfın çalışmalarına katılan öğrencilere burs vermektedir.

Vehbi Koç Vakfı, öğrencilerin not ortalaması iyi olması şartına bağlı olarak burs vermektedir.

Vakfı, öğrencilerin not ortalaması iyi olması şartına bağlı olarak burs vermektedir. DASEV, çok sayıda şartı istemektedir ve bu şartlara uygun olan kişilere burs vermektedir.

Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı her yıl çok sayıda öğrenciye burs vermektedir.

Sabancı Vakfı, genel olarak il birincisi olan veya not ortalaması çok yüksek olan öğrencilere burs vermektedir.

Galatasaray Üniversite si

si Darendeliler Eğitim Vakfı

Ensar Vakfı

Fevzi Akkaya Vakfı

Fevziye Mektepleri Vakfı

İzzet Baysal Vakfı

Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Rumeli Eğitim Vakfı

Şahinler Vakfı

Burs veren diğer özel kurumlarda bulunmaktadır. Bu kurumlar;

Yukarıda yer alan özel kurumlarda genel şartların yanı sıra istedikleri özel şartlara uyan öğrencilere burs vermektedir. Kurumların istediği şartları sitelerinden bulabilirsiniz.

Burslarda genel olarak istenen şartlar

Burs için başvuru yapan öğrencilerin genel olarak zayıf derslerinin olmaması, herhangi bir disiplin cezasının olmaması gerekmektedir. Bunun dışında lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri için de bu şartlar geçerli olmaktadır.