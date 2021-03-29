Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları

Ülkemizde öğrencilere başta devlet kurumları olmak üzere çok sayıda kurumdan burs veriliyor. Öğrenciler söz konusu bursları takip ederek başvurularını yapıyor. Öğrenci burslarına ilk başvurular burs veren kurumların sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Ancak burs veren kurumlar öğrencilerden bazı şartlar istemektedir. Kurumların genelinde istenen şartlar aynı olsa da kurumların zorunlu tuttuğu özel şartlarda olabiliyor. Bu şartlarda kurumun sitesi üzerinde yayınlanmaktadır.
Burs veren kurum ve kuruluşlar
En hızlı şekilde öğrencilere burs veren kurumlar ve istedikleri özel şartlardan bazıları şu şekildedir;
- Toplum Gönüllüleri Vakfı, vakfın çalışmalarına katılan öğrencilere burs vermektedir.
- Vehbi Koç Vakfı, öğrencilerin not ortalaması iyi olması şartına bağlı olarak burs vermektedir.
- DASEV, çok sayıda şartı istemektedir ve bu şartlara uygun olan kişilere burs vermektedir.
- Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı her yıl çok sayıda öğrenciye burs vermektedir.
- Sabancı Vakfı, genel olarak il birincisi olan veya not ortalaması çok yüksek olan öğrencilere burs vermektedir.
- Galatasaray Üniversitesi
- Darendeliler Eğitim Vakfı
- Ensar Vakfı
- Fevzi Akkaya Vakfı
- Fevziye Mektepleri Vakfı
- İzzet Baysal Vakfı
- Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
- Rumeli Eğitim Vakfı
- Şahinler Vakfı
Yukarıda yer alan özel kurumlarda genel şartların yanı sıra istedikleri özel şartlara uyan öğrencilere burs vermektedir. Kurumların istediği şartları sitelerinden bulabilirsiniz.
Burslarda genel olarak istenen şartlar
Burs için başvuru yapan öğrencilerin genel olarak zayıf derslerinin olmaması, herhangi bir disiplin cezasının olmaması gerekmektedir. Bunun dışında lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri için de bu şartlar geçerli olmaktadır.