Öğrencilere beklenmedik değişiklik AÖF not sisteminden geldi! Değişikliğe giden üniversiteler hangisi?

Bilindiği üzere daha önce Anadolu Üniversitesi ders geçiş notlarını yükseltmişti. Bir diğer haberse Atatürk Üniversitesinden geldi. Not sisteminde değişiklik olduğunu açıkladılar. Bunun nedeni ise Açıköğretim programında olan kalitenin belli bir standartın altına düşürmek istemediklerini belirttiler. Bilindiği üzere Atatürk Üniversitesi Erzurum da bulunmaktadır. Kendi Web sitesi üzerinden açıkladıkları duyuruya göre geçme notunun 30 puandan 35 puana yükseltildiğini duyurdular.Notların harf karşılıkları ise şu şekildedir. AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD, DF, FD ve FF ‘ten oluşmaktadır. Bu notlara göre derslerden geçip geçmediğinize karar verilmektedir.
Harf notlarının puan sistemi üzerinden geçip geçilmediğine şu şekilde karar verilir:
- AA 4,00 Geçti
- AB 3,70 Geçti
- BA 3,30 Geçti
- BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- CB 2,30 Geçti
- CC 2,00 Geçti
- CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
- FF 0,00 Kaldı
Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları: 30 Kasım – 11 Aralık 2020
AUZEFvize sınavları: 21-29 Kasım
Anadolu Üniversitesi vize sınavları: 12 Aralık itibariyle başlayacaktır.