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Öğrencilere beklenmedik değişiklik AÖF not sisteminden geldi! Değişikliğe giden üniversiteler hangisi?

Açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren not sistemi değiştirildi. Not sistemlerinde değişiklik yapan Üniversiteler hangileridir? Bu üniversitelerin hangileri olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Peki not sistemi değişikliğine giden üniversiteler hangileridir?

17 Kasım 2020 Salı 22:14
Öğrencilere beklenmedik değişiklik AÖF not sisteminden geldi! Değişikliğe giden üniversiteler hangisi?
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Bilindiği üzere daha önce Anadolu Üniversitesi ders geçiş notlarını yükseltmişti. Bir diğer haberse Atatürk Üniversitesinden geldi. Not sisteminde değişiklik olduğunu açıkladılar. Bunun nedeni ise Açıköğretim programında olan kalitenin belli bir standartın altına düşürmek istemediklerini belirttiler.  Bilindiği üzere Atatürk Üniversitesi Erzurum da bulunmaktadır. Kendi Web sitesi üzerinden açıkladıkları duyuruya göre geçme notunun 30 puandan 35 puana yükseltildiğini duyurdular.Notların harf karşılıkları ise şu şekildedir. AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD, DF, FD ve FF ‘ten oluşmaktadır. Bu notlara göre derslerden geçip geçmediğinize karar verilmektedir.

Harf notlarının puan sistemi üzerinden geçip geçilmediğine şu şekilde karar verilir:

  • AA 4,00 Geçti
  • AB 3,70 Geçti
  • BA 3,30 Geçti
  • BB 3,00 Geçti
  • 61 – 65 BC 2,70 Geçti
  • CB 2,30 Geçti
  • CC 2,00 Geçti
  • CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
  • DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
  • DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
  • FF 0,00 Kaldı


Bu tür değişikliğe daha önce Anadolu Üniversitesi ’de gitmişti.  Bu Üniversitelerin sınavtarih aralıkları şu şekildedir:

Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları: 30 Kasım – 11 Aralık 2020

AUZEF

 vize sınavları: 21-29 Kasım

Anadolu Üniversitesi vize sınavları: 12 Aralık itibariyle başlayacaktır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
AÖFÜniversiteNot SistemiDeğişiklik
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