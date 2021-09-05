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Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!

Devlet tarafından öğrencilere verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü tamamen örgün eğitim ile başlayacak olan okulların açılması ile birlikte aradan geçen birkaç gün sonrasında da öğrencilere verilmekte olan 850 TL destek parası sonlanacak. Bu yüzden de elinizi çabuk tutmalısınız. Peki devlet tarafından öğrencilere verilen destek parası nasıl alınıyor? Okul yardımı için nasıl başvuru yapılmaktadır? PTT ile ödeme almak için gerekli olan başvuru detayları nelerdir?

05 Eylül 2021 Pazar 17:02
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
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Okulların açılmasına sayılı birkaç gün kala devlet tarafından öğrenciye verilen destekler de devam etmektedir. Sosyal devlet ilkesi anlayışının hakim olduğu ülkemizde, devlet tarafından öğrencilere maddi olarak yardımlar yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan bu yardımlardan öğrenciler nasıl yararlanabilirler? Yapılan okul yardımları ile birçok masrafınızı giderebilirsiniz. İşte bu yardımlar ile ilgili son gelişmeler..

Devlet tarafından yapılan öğrenci desteğine nasıl başvuru yapılır?

Öğrenci desteğine başvuru yapabilmek için ilk önce e – devlet sistemine giriş yapılmalı ve sonra da sosyal destekler bölümüne tıklanmalıdır. Açılan sayfa üzerinde öğrenciler için olan destekler bölümüne giriş yapılarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda intenet yolu ile başvuru haricinde bizzat da başvurunuzu yapabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘na ait olan il ve ilçe müdürlüklerine giderek başvuru işlemlerinizi bizzat kendiniz yapabiliyorsunuz. Alacağınız bu destek ödemeleri sayesinde de okul masraflarınızı karşılayabilirsiniz.  Peki hu ödemeler nasıl alınmaktadır? Gelin birlikte cevabını inceleyelim.

Öğrenci destek ödemeleri PTT aracılığı ile veriliyor

PTT üzerinden T.C. kimlik numaranız ile öğrenci destek ödemenizi alabilirsiniz. Devlet tarafından verilmekte olan bu okul desteği ise birkaç gün sonra sona erecek. Bu yüzden siz de bu destekten yararlanmak istiyorsanız eğer başvurularınızı geç olmadan yapmanız durumunda destek alımında değerlendirmeye tabi tutulursunuz. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü okullar başlamadan bir an önce harekete geçmeli ve başvuru işlemleriniz tamamlamalısınız. E – devlet sistemi üzerinden çok daha rahat bir şekilde başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 05.09.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
DevletCumhurbaşkanıDestekYardımOkulMüjdeÖğrenci
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