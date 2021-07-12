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Öğrenciler dikkat! Yeni eğitim öğretim yılında sınıf tekrarı sistemi geri gelebilir..

Koronavirüs pandemisinden dolayı eğitim sürecindeki aksaklıkların giderilmesi için telafi eğitim uygulamaları başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bu telafi eğitim uygulamaları sonrası ailelerin talep göstermesi halinde yeni eğitim öğretim yılında sınıf tekrarının yapılabileceği bildirildi. Haberi Bakan Ziya Selçuk duyurdu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:38
Öğrenciler dikkat! Yeni eğitim öğretim yılında sınıf tekrarı sistemi geri gelebilir..
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2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıkları giderebilmek adında Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitim uygulamasını başlattı. Bu uygulamayla birlikte öğrencilerin eksik konuları tamamlanacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılına daha iyi şartlarda başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarafından  yapılan son dakika açıklamalarında ise yeni dönemle ilgili şekillenmeler başlarken, Bakan Selçuk, ailelerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin sınıf tekrarı yapmaya hak kazanabileceklerini söyledi.

22 bin okulda ve her ilçede telafi eğitimlerin başladığını söyleyen Bakan Selçuk, telafi eğitimlerin okullar açılınca da süreceğini bildirdi. İsteğe bağlı sınıf tekrarlarının yapılacağı ile ilgili yaptığı açıklamada ise Bakan Selçuk, ilkokullarda veli isteğine bağlı olarak yapılacağı ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 12.07.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Sınıf TekrarıTelafi EğitimZiya SelçukMeb
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