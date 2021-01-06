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Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021

Öğrencilerin eğitim hayatında lazım olduğu okul numarası unutulduğu takdirde nereden öğrenilebileceği merek konusu oldu. Öğrenciler için bir kimlik niteliği taşıyan okul numarasının nereden sorgulanabileceği araştırılmaya devam ediliyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 22:29
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
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Okullar eğitim hayatına başladığında veya bir okulu değiştirirken öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu veriler öğrencinin okul numarasıdır. Çünkü öğrencilerin bir okul numarası olmadığı zaman, tamamlanması gereken resmi işlemleri gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu nedenle, her öğrencinin öğrenme süreci boyunca kendi okul numarasına ihtiyacı vardır. Ek olarak, her bir kişinin parmak izinin benzersiz olması gibi, öğrencinin okul numarası da parmak izi gibi yalnızca öğrenciye aittir.

Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencisiyseniz ve öğrencinizin okul numarasını öğrenmek istiyorsanız. Okul yönetim kuruluna şahsen başvurarak veya okulun bilgi işlem departmanıyla telefonla iletişime geçerek birçok işlem için gerekli olan öğrenci okul numarasını bulabilirsiniz. Yoğunluk nedeniyle okul yönetimi idaresine ulaşamıyorsanız, e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. T.C. kimliğiniz ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Öğrenci Bilgi Sistemi" ni tıklayarak öğrenci okul numaranıza erişebilirsiniz.

Açık öğretim lisesi öğrenci numarası nereden öğrenilir?

Açık öğretim lise öğrencisi olarak, öğrencini okul numarasına ihtiyacınız olabilir. Bu durumda öğrenci okul numarasını öğrenmek için yukarıda anlatıldığı gibi E-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Öğrenci numaranız ile AÖL sistemine giriş yaparak durumunuz, notlarınız gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. AÖL ile tüm işlemleri yapabilmeniz için öğrenci okul numarasını bilmek önemlidir. Bu nedenle öğrenci numaranızı E-devlet üzerinden bulmanızı öneririz.

E-devlet okul numarası öğrenme

Okul numarasını dilediğiniz zaman E-Devlet'ten öğrenebilirsiniz. E-devlet okul numarasını öğrenmek için;

  • E-devlet sistemine giriş yapın.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapın
  • Açılan sayfada öğrencinin adı ve soyadı bilgisini göreceksiniz,
  • Öğrenci okul numarası bilgilerini bulabilirsiniz
  • İlkokul, ortaokul, lise ve AÖL ve AÖF ile ilgili detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz.

Üniversite öğrencileri için okul numarası nereden alınır?

Öğrenci okul numaranızın sadece sizin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ait olduğu okula ait olması gibi, öğrenci okul numaranız da üniversite kariyeriniz boyunca sadece sizin için tanımlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir okula girdiğinizde size bir öğrenci okul numarası verilecektir. Benzer şekilde, bir üniversiteye kaydolduğunuzda, üniversite bir öğrencinin okul numarasını tanımlayacaktır. Üniversite kayıt formunuz ulaşabileceğiniz herhangi bir yerdeyse, kayıt formuna bakarak öğrenci okul numaranızı kolayca bulabilirsiniz. Kayıt belgeniz yoksa veya kayıt belgesini kaybettiyseniz, öğrencinin okul numarasına farklı yollardan erişebilirsiniz.

Bu yöntemlerden ilki, öğrencinizin okul numarasını E-devlet üzerinden sorgulamak olabilir. Başka bir yöntem olarak, öğrencinizin okul numarasını bulmak için üniversitenin öğrenci işleri ofisini ziyaret edebilir veya arayabilirsiniz. Aslında çok bahsedilmese de diğer yöntemler gibi kullanabileceğiniz harika ve basit bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Devam şartı varsa, öğrencinizin okul numarasına dersin yoklama sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başka bir yöntem olarak kullanmak için başka bir yolu da kullanabilirsiniz. Tarayıcınızdaki sorgu ekranına okumakta olduğunuz üniversitenin adını ve öğrencinin okul numarasını girerek erişebilirsiniz. Talep ettiğiniz bilgileri sisteme girerek bilgilerinize ve öğrenci okul numaranıza kolayca ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgiler üniversiteden üniversiteye değişebilir ve bazı üniversiteler intenet  üzerinden öğrenci numarasının sorgulanmasına izin vermez.



Son Güncelleme: 06.01.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
OkulNumarasıE-devlet
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