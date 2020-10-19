Öğrenci numaramı nasıl öğrenirim? AÖF okul numarası sorgulama işlemleri

Açıköğretimden okuyacak birçok kişi işlemlerini dijital ortamdan gerçekleştirmektedir. Öğrenci numarası ve şifresini bilen tüm öğrenciler online sistem üzerinden öğrenciliklerine ilişkin işlemler yapabilmektedir.

AÖF nedir?

1982 yılından günümüze kadar olan süreçte uzaktan eğitim yöntemi ile milyonlarca öğrenciye bünyesinde eğitim veren Anadolu Üniversitesi, bu sayede bünyesinde bulunan öğrencilerin uzaktan da olsa üniversite diploması almasını sağlamaktadır.

Okul numarası nedir?

Okul numarası eğitim hayatına başlayan öğrencilere, bulundukları okuldan okula göre değişiklik gösteren numaradır. Kişiye özel olan numaralar her okulda farklı şekilde öğrencilere dağıtılmaktadır. Bu numara sayesinde öğrenciler dijital sistemde kendi adlarına işlemlere erişim sağlayabilmektedir. Okul numarasını bilmeyen kişiler e-devlet sistemi üzerinden öğrenci okul numarasını öğrenebilmektedir. Bunu öğrenebilmek için e-devlet sistemine giriş yapmak yeterli olacak.

Açıköğretim fakültesine nasıl kayıt olunur?

Açıköğretimde okumak isteyen kişiler dijital sistem üzerinden üniversiteye kayıt yaptırabilmektedir. Anadolu Üniversitesi’nin resmi intenet sitesine giren adaylar kayıt işlemlerini bu site üzerinden gerçekleştirebilir. Kişiden belgeler ve ödeme dekontları kişi tarafından AÖF bürolarına teslim edilmelidir. Teslim edilme söz konusu olmadığı durumlarda öğrencinin kaydı yapılmamış olur.

AÖF öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?

Üniversite öğrenci numaramı nasıl öğrenirim?

Üniversite kaydını tamamlayan kişiler AÖF sistemine giriş yaparak ilgili sayfalardan öğrenci numaralarını öğrenme imkanına sahiptir. Kişiler T.C. numarası ile sisteme kolayca giriş yapabilmektedir.

Üniversite öğrenci numarasını bilmeyen kişiler AÖF sistemi dışında da üniversite öğrenci numarasını e-devlet sistemi üzerinden de öğrenebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapan kişiler öğrencilik ile ilgili durumlar aratması halinde öğrenci numarası ve eğitim ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmektedir.

Anadolu Üniversitesi öğrenci girişi nasıl yapılır?

Öğrenci girişi gerçekleştirmek isteyen açıköğretim öğrencileri Anadolu Üniversitesi resmi intenet sitesinden öğrenci sayfalarına ulaşım sağlayabilmektedir. Sisteme giriş için kişiden e-posta ve şifre istenmektedir. Kişilerin şifreleri kendi T.C. kimlik numaralarıdır.

AÖF iletişim

Telefon: 0222 335 05 80

Faks: 0222 330 46 26

E-posta: aofdekanlik@anadolu.edu.tr

Adres: Yunus Emre Kampüsü 26470 Eskişehir

E-okul numarası öğrenme

İlkokul, ortaokul veya lisede eğitim gören öğrenciler MEB Bilişim Sistemlerini kullanmaktadır. Bu öğrenciler eğitimleri ile ilgili bilgileri bu sistem üzerinden sorgulayabilmektedir. E-okul sistemi üzerinden güncel not bilgileri ve birçok bilgiye ulaşmak isteyen öğrenciler, okul numaralarını bilmelidir. Bu numaraları bilmeyen öğrenciler e-devlet sistemine giriş yaparak okul numaralarını öğrenebilmektedir.

E-devlet üzerinden okul numarası öğrenme

T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Okul numarası öğrenme arama bölümünde aratılır.

Kişiye ait tüm öğrenci numaraları açılan sayfada görüntülenebilir.

AÖL okul numarası sorgulama ve öğrenme

Açıköğretimde lise eğitimi gören kişiler okul numaralarını dijital ortamdan öğrenebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapan öğrenciler bu sistem üzerinden okul numaralarını kolayca sorgulayabilmektedir.

Eski okul numarası öğrenme

Eski okul numarasını öğrenmek isteyenler için de hizmet verilmektedir. Eskiden okuduğu okuldaki numarasını hatırlamaya ve öğrenmek isteyen kişiler intenet ortamından eski okul numaralarını sorgulayabilir ve öğrenebilir. Bu sorgulamayı yapmak isteyen kişilerin e-devlet sistemine giriş yapması yeterli olacaktır. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler arama bölümünde okul numarası sorgulama anahtar kelimelerini aratmaları halinde geçmiş okul numaralarını görüntüleyebilme hakkına sahiptir.