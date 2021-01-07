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Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021

Okurlarımızın merakını uyandıran Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 7 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:07
Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021
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Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş öğrencilere burs vermektedir. Bu kurumların başında Kredi Yurtlar Kurumu gelmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu’nun yanı sıra belediyeler ve kaymakamlıklarda burs veren kurumlardandır.

Her belediye bölgesinde bulunan öğrencilere burs vermektedir. Ancak burs alabilmek için bazı şartlara uygun olmak gerekmektedir. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok öğrenciye burs vermektedir.

Belediye bursu nedir?

Belediyeler kendi sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere burs vermektedir. Bu burslara Sosyal yardım müdürlükleri tarafından başvuru yapabilirsiniz. Genel olarak öğrenci bursları ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine verilse de, üniversite öğrencilerine de verilmektedir.

Belediyeler anayasanın 2102 sayılı kanunu kapsamında tüm öğrencilere destek verebilir. Bu destekler nakit olarak verilmesinin yanı sıra defter, kitap veya diğer araç ve gereçler şeklinde de verilmektedir. Belediye bursları KYK bursu gibi her ay değil, 3 ayda bir yatmaktadır.

KYK bursu alan öğrenciler belediye burslarına da başvurabilir. Ancak bu durumu KYK Müdürlüklerine bildirmelidir.

Belediye burslarından kime öncelik verilir?

Belediye burslarında öncelik yardımı muhtaç ailelerin çocuklarına verilir. Bu ailelerde ise yoksulluk belgesinin olması gerekmektedir.

Belediye burslarına nasıl başvuru yapılır?

Belediye yardımları il ve ilçe belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Bu yardımların amacı muhtaç ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesini sağlamaktadır. Belediyeden burs almak isteyen öğrenciler belediyeye gidip başvuru yapabilir. Başvuru sırasında istenen evraklar ise şu şekildedir;

  • Başvuru dilekçesi,
  • Öğrenci belgesi,
  • Kimlik kartının kendisi ve fotokopisi,
  • Yoksulluk belgesi.

Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir?

Belediye burslarına başvuru yapmak için öncelikle T.C Vatandaşı olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra istenen şartlar şu şekildedir;

  • 25 yaşından küçük olmak,
  • SGK’lı olmamak,
  • Maddi desteğe ihtiyacı olduğunu  kanıtlanması,
  • Başka bir yerden burs almıyor olmak.
  • Adli sicil kaydının temiz olması,

Yukarıdaki şartların yanı sıra üniversite öğrencilerin burs alabilmesi için not ortalamasının 2.5 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Belediye bursuna kimler başvuru yapamaz?

  • Özel üniversite öğrencileri,
  • Uzaktan öğrenim alan ve açık öğretim öğrencileri,
  • Ücretli bir öğrenci değişim programından faydalananlar,
  • Türkiye vatandaşı olmayanlar,
  • Burs şartlarına uymayan tüm öğrenciler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu

İBB öğrencilere burs veren belediyelerden biridir. İBB öğrencilere 3 ayda 1 olmak üzere 3200 TL burs vermektedir. Belediye 3200 TL olan bursu üçe ölerek ilk olarak 1200 TL ardından ise 1000’er TL olarak vermektedir.

İBB öğrenci bursu detaylarını belediyenin resmi intenet sitesinden öğrenebilirsiniz. Genel olarak İBB öğrenci bursu için şu şartları aramaktadır;

  • Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi,
  • Öğrenci belgesi,
  • Notlarını gösteren bir belge,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • e-Devlet alacağı adli sicil kaydı,
  • Ailenin maddi gelirini gösteren bir belge,
  • Kardeş sayısı ve öğrenim durumları,
  • Kendisine ya da herhangi bir aile bireyine ait engelli raporu,
  • İkametgah belgesi,
  • KYK bursu alınmadığına dair bir belge,
  • Özel bir kurumdan burs alınmadığını gösteren bir belge,
  • Maddi gelirini gösteren bir gelir belge,

Ankara Büyükşehir Belediye bursu

Öğrencilere burs veren belediyelerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesidir. ABB, resmi intenet sitesinden öğrencilere burs verme konusunda bir duyuru yayınladı. Duyuruda öğrencilere burs vermek isteyen vatandaşlara seslenen Mansur Yavaş, yardıma muhtaç öğrencilere maddi destek vermek için “Aydınlık günler için bir güneş de sen ol” kampanyasını duyurdu. ABB, bu duyurusunun ardından birçok kişi yardımda bulunurken, birçok öğrenciye yardım yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada 7.500 ilk öğretim, 5.000 lise ve 7.500 üniversite öğrencisine burs verildiği duyuruldu.

Kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık bursu başvuruları ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılır. İkamet ettiğiniz ilçenin Kaymakamlık binasına giderek burada bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra vakıf sizin hakkında araştırma yaptıktan sonra burs verecektir. Söz konusu burs okulunuzu bitirene kadar alabilirsiniz.

Kaymakamlık bursunu kimler alabilir?

Kaymakamlık bursunu sosyal güvencesi olmayan yardıma muhtaç kişiler alabilir. Bunun dışında ailede düzenli geliri olması durumda burs verilmez. Ayrıca burs başvurularında muhtaçlık belgesi istenmektedir.

Kaymakamlık bursu başvuru şartları neler?

  • T.C vatandaşı olmak,
  • Örgün öğretime devam etmek,
  • Sadece eğitim için kullanılması,
  • 1 çocuk için burs desteği sağlanmaktadır,
  • Aynı anda iki kardeş için eğitim bursu verilemez,
  • Aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmaması gerekir.
  • 18 yaşından büyük öğrencilerin fakirlik belgesine sahip olması gerekir.

Kaymakamlık burs başvurusunda istenen belgeler?

Kaymakamlık bursu başvurularında istenen belgeler şunlardır;

  • Öğrencinin kimlik fotokopisi ve aslı,
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet resim,
  • Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi,
  • Bağlı olunan muhtarlıklardan alınmış fakirlik kağıdı,
  • Başvuru formu.

Öte yandan Kaymakamlık bursu başvurularını e-devlet sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına öğrenci bursu yazarak burs başvurunuzu takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
BelediyeBurs
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