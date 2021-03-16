Öğrenci Andı nedir, kim ne zaman yazmıştır? Öğrenci Andı'nın sözleri nedir, yazarı Reşit Galip kimdir?

1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanan ve ilkokullarda öğrencilere okutulan Andımız, Danıştay 8.Dairesinin kararıyla kaldırıldı. Gündemde geniş yer tutan ve birçok siyasinin tepki gösterdiği karar sonrasında Andımız’ın kökeni ve Reşit Galip hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Öğrenci Andı nedir?

Öğrenci Andı ya da Andımız, 1933 yılından bu yana ilkokullarda öğrenciler derse girmeden okutulan anttır. Andımız, 2013 yılında mahkeme tarafından alınan kararla kaldırılmış ancak daha sonra aynı yıl yeniden okutulmaya başlamıştı. Andımızın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Danıştay’ın Andımızın kaldırılmasına karar vermesi oldu. Peki, andımızın sözleri nasıl ve yıllar içerisinde nasıl bir değişime uğradı?

1933 yılında okutulan Andımız şu şekildeydi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

Yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

1972 yılında bazı değişiklikler yapılarak şu hale geldi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

Yurdumu milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığın Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,

Kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

1997 yılında bir kez daha değişerek günümüzdeki halini aldı:

Türküm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi

Özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

Öğrenci Andı’nın yazarı Reşit Galip kimdir?

Reşit Galip veya Mustafa Reşit Baydur, 1893 yılında Rodos’ta dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi ve doktor olan Reşit Galip, Aydın milletvekili olarak görev yapmıştır. 1932-1933 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Türk Tarihi Tedkik Heyeti’nde genel sekreterlik, Türk Dil Kurumu’nda ise başkanlık yapmıştır. Reşit Galip, 5 Mart 1934 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetmiştir.