ÖGG sınavı yapılacak mı, ertelendi mi? ÖGG 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak?

13 Aralıkta gerçekleşecek olan Özel Güvenlik Görevlisi sınavına ilişkin yapılan son dakika açıklamasına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan duyuruda sınavın ertelendiği duyuruldu. Fakat neden ertelendiğine dair paylaşım olmadı. Sebebinin Covid-19 salgınından dolayı olduğu düşünülüyor. ÖGG sınavı ne zamana ertelendi?
Özel Güvenlik görevlisi sınavları ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ne zamana ertelendi?
Aynı zamanda yazılı açıklamada, 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenilenme Eğitim Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile ilerleyen zamanda bildirilecek ileri bir tarihe ertelendiği de yer alıyor. Bu sebeple ertelenen sınavlar nedeniyle kimliği yenilemeyen Özel Güvenlik Görevlerinin kimlik geçerlilik süreleri gerçekleşecek olan ilk sınava kadar geçerli olacağı duyuruldu.