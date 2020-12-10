ÖGG sınavı yapılacak mı, ertelendi mi? ÖGG 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak?

13 Aralıkta gerçekleşecek olan Özel Güvenlik Görevlisi sınavına ilişkin yapılan son dakika açıklamasına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan duyuruda sınavın ertelendiği duyuruldu. Fakat neden ertelendiğine dair paylaşım olmadı. Sebebinin Covid-19 salgınından dolayı olduğu düşünülüyor. ÖGG sınavı ne zamana ertelendi?

Özel Güvenlik görevlisi sınavları ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ne zamana ertelendi?

Birçok sınava hazırlanan bireyler gibi Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı sınav normal şartlarda 13 Aralık tarihinde olacaktı. Gelen son dakika açıklamasına göre ÖGG sınavı verilen bu tarihte gerçekleşmeyeceği EGM’nin resmi sayfasından duyuruldu. Yapılan açıklamada; “ 13/12/2020 tarihinde Ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temeli ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.” Söylemleri yer aldı.

Aynı zamanda yazılı açıklamada, 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenilenme Eğitim Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile ilerleyen zamanda bildirilecek ileri bir tarihe ertelendiği de yer alıyor. Bu sebeple ertelenen sınavlar nedeniyle kimliği yenilemeyen Özel Güvenlik Görevlerinin kimlik geçerlilik süreleri gerçekleşecek olan ilk sınava kadar geçerli olacağı duyuruldu.