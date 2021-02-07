ÖGG Özel Güvenlik sınavı yenileme ve temel eğitim sınavları ne zaman yapılıyor? 2021 ÖGG sınav tarihleri

Özel güvenlik kursunu aldıktan sonra sınavda başarılı olan adaylar, özel güvenlik görevlisi olma hakkına sahiptir. İlköğretim mezunları silahsızdır ve orta öğretim mezunları güvenlik kartlarını alıp çalışmaya başlayabilirler. Bu sınavlardan 60 puan alan adaylar sertifika almaya hak kazanır. Sınavı geçemeyen adaylar, sınav ücretini ödeyerek 4 sınava katılmaya hak kazanır. 4 sınavın sonunda sınavda başarısız olan adayların tüm prosedürleri yeniden kayıt yaptırmaları ve güncellemeleri gerekmektedir.

13 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitim Sınavları, 30 Kasım 2020 Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan yeni koronavirüs önlemleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada ''13/12/2020 tarihinde Ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu doğrultuda ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenileyemeyen özel güvenlik görevlilerinin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacaktır.'' İfadeleri kullanıldı.

6 Ocak 2021 tarihli yapılan açıklamada “Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavının 20 Şubat 2021 Cumartesi günü yapılması planlanmaktadır. Söz konusu sınava 12 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavına başvuru yapan adaylar ile 29 Ocak 2021 Cuma günü dahil özel güvenlik temel ve yenileme eğitimini tamamlayan adaylar katılabilecektir.”

Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim Ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı’na Ait Sınav Talimatı

1. Sınav Takvimi

29/01/2021 :

18/01-01/02/2021 :

20/02/2021 :

21/02-09/03/2021 :

23/02/2021 :

24-26/02/2021 :

12/03/2021 :

15-17/03/2021 :

17/03/2021 :

2. Genel Hükümler:

Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.Eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Cumartesi günü, saat 10.00)Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

2.1. Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavına ait veri girişleri ile diğer tüm iş ve işlemler ÖGNET üzerinden yapılacaktır.

2.2. 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavına başvuru yapan adayların başvuruları geçerli olup, 29/01/2021 tarihine kadar eğitimini tamamlayan adayların başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

2.3. Sınava katılacak adayların sınav giriş ücretleri 18/01-01/02/2021 tarihleri arasında ilgili banka hesabına yatırılacak, banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirecek olup; ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

2.4. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

3. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar:

3.1. Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 70 TL, silahlı sınav türü için 100 TL ve silah farkı sınav türü için 90 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

3.2. Adaylar sınav yerlerine yanlarında getirmiş oldukları maskeler takılı bir şekilde alınacaktır. Sınav süresince adaylar ve sınav görevlileri maske kullanacak olup; sosyal mesafe ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen genel hijyen kurallarına riayet etmeleri sağlanacaktır.

3.3. Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

3.4. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.

3.5. Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

3.6. Sınav alanlarında oluşturulan arama noktalarında adayların ateş ölçümleri yapılacak olup, herhangi bir karantina kaydı bulunmayıp 37.5° üzerinde ateşi tespit edilenler ile öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi Covid-19’u düşündürecek semptomları gösteren adaylar için hazır bulundurulan ayrı salonda gerekli tedbirler alınmak suretiyle sınava katılımları sağlanacaktır.

4. Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz:

4.1. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

4.3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

4.4. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

4.5. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

4.6. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

5. Son Hükümler:

5.1. Yazılı ve uygulamalı sınavda görevli tüm personel sosyal mesafe kuralına uygun hareket ederek maske/eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanacaktır.

5.2. Adayların Covid-19 risk durumları Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavlarından önce ÖGNET üzerinden sorgulanacak olup, karantinada bulunan adaylar sınava alınmayacaktır.

5.3. Yenileme eğitimi sınavına katılmak amacıyla eğitim kaydı bulunan ancak karantinada olmaları nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar veya aynı sebeple 20/02/2021 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 66. Yenileme Eğitimi Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayanlar, 67. Yenileme Eğitimi Sınavının itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar mevcut kimlik kartlarıyla çalışabileceklerdir.

5.4. 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan ancak ertelenen sınava katılamaması nedeniyle mevcut kimlik kartı ile çalışmasına izin verilen özel güvenlik görevlilerinin, 66. Yenileme Eğitimi Sınavına katıldıktan sonra kimlik kartlarını yenilemek için 07/05/2021 tarihine kadar valiliklere müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar müracaat etmeyen özel güvenlik görevlilerini çalıştıranlar hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 19’uncu maddesinin (c) bendi kapsamında işlem tesis edilecektir.

5.5. Karantina altında olmaları nedeniyle Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayan adaylara, mevcut sınav hakları haricinde ilave sınav hakkı

verilecektir.

5.6. Özel Güvenlik 66. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavına katılıp karantinada olmaları nedeniyle Uygulamalı Sınavına katılamayan adayların sınav atışları, yapılacak olan ilk yenileme eğitimi uygulamalı sınavı ile birlikte yaptırılacak olup, neticesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.

Sınav Ücretlerinin Yatırılması

20/02/2021 tarihinde yapılacak olan özel güvenlik 90. Temel eğitim ve 66. Yenileme eğitimi sınavına katılmayı planlayan adayların, sınav başvuru ücretlerini 01/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar yatırması gerekmekte olup; mağduriyet yaşanmaması amacıyla ücret yatırma işlemlerinin son güne bırakılmaması gerekmektedir.