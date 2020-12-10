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ODSGM 2020 Aralık ayı LGS Sayısal ve Sözel örnek soruları

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrencilerin sınava daha kolay hazırlanabilmesi için her ay düzenli olarak örnek sorular yayımlıyor. Son olarak Aralık ayı LGS örnek sorularının yayımlanmasıyla birlikte binlerce öğrenci örnek soruları araştırmaya başladı...

10 Aralık 2020 Perşembe 23:19
ODSGM 2020 Aralık ayı LGS Sayısal ve Sözel örnek soruları
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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı’na girecek olan öğrencilerin, sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için her ay düzenli olarak önek sorular yayımlamaya devam ediyor. Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini giderek artıran Covid-19 salgını nedeniyle eğitimin yüz yüze yapılamadığı bu dönem içinde öğrenciler desteklenmeye çalışılıyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Aralık ayı LGS önek soruları öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayımlanan önek sorular sözel ve sayısal alanlarda olacak şekilde farklı farklı paylaşıldı. Aşağıdaki kısımda önek soruların görüntülenebileceği intenet adresleri yer alıyor.

MEB LGS Aralık ayı sözel önek sorularını görüntülemek için buraya tıklayınız.

MEB LGS Aralık ayı sayısal önek sorularını görüntülemek için buraya tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
LGSMebörnek Soru
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